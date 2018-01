PARTILEDER: Jonas Gahr Støre. Foto: Frode Hansen

Støre om Giske i sentralstyret: - Det kan tolkes litt ulikt

Publisert: 25.01.18 17:37

2018-01-25

Ap-leder Jonas Gahr Støre klarer ikke å svare på om Trond Giske fortsatt skal være medlem av partiets mektigste organ.

Fire dager før Arbeiderpartiet møtes til et ekstraordinært landsstyremøte på Gardermoen er det helt uvisst om Giske fortsatt skal sitte i sentralstyret.

Selv ikke etter at Støre sammen med partisekretær Kjersti Stenseng torsdag ettermiddag konkluderte med at Giske har brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering kan partilederen avklare det nå betente spørsmålet.

- Er Trond Giske medlem av sentralstyret i Ap nå?

- Ja, han er valgt til sentralstyret. Han har vært sykmeldt og ikke deltatt der. Ytterligere kommentarer til hans rolle i sentralstyret fremover, det har jeg ikke i dag, sier Støre til VG.

Tolkes ulikt

- Du kan ikke avklare om han sitter i sentralstyret eller ikke, selv om han har trukket seg som nestleder?

- Nei. Fordi det kan tolkes på litt ulikt vis. Vi har ikke prioritert å bruke tid på det spørsmålet i disse dager.

- Det virker som om det er en uenighet her om hvorvidt han fortsatt er medlem av sentralstyret?

- Han har trukket seg som nestleder og ikke møtt i sentralstyret i den perioden. Jeg har ingen ytterligere kommentarer til det.

Etter at Ap sendte ut pressemelding med konklusjonen om at Giske hadde brutt interne retningslinjer om seksuell trakassering, sendte Giskes advokater også ut en pressemelding.

Har lyttet til Giske

I pressemeldingen skriver advokatene at Giske reagerer sterkt på at han ikke har fått sendt sitt skriftlige tilsvar til varslingssakene.

- Vi har gått grundig inn i varslene. Vi har i to møter lyttet til Trond Giskes versjon. Vi har frembragt ytterligere informasjon rundt sakene, slik at vi i dag kan lukke dem og gi tilbakemelding til varslerne om hvordan vi har vurdert sakene i forhold til vårt eget regelverk.

– Har Trond Giske drevet med seksuell trakassering?

- Vi har i flere av sakene konkludert med at det har vært brudd på vårt regelverk om seksuell trakassering.

- Betyr det at du mener han har seksuelt trakassert noen?

- Det betyr at han har brutt vårt regelverk om seksuell trakassering som sier at det ikke skal forekomme seksuell trakassering. Jeg uttrykker meg på denne måten fordi jeg ikke ønsker å gi noen ytterligere detaljer om hver enkelt sak.

Ventet på Giske-svar i tre uker

- Giskes advokater sier Giske ikke har fått komme med sitt skriftlige tilsvar. Hva er din kommentar til det?

- Trond Giske har i to lange møter gitt sitt syn på sakene. Han har hatt anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding, som han ikke har gjort. Så har det vært bred kontakt mellom Aps og Giske advokat. All tilgjengelig informasjon i hver enkelt sak er delt med Giskes advokater. Da har vi vurdert det dit at han har hatt anledning til å komme med ytterligere informasjon. Vi har et godt grunnlag for å trekke den konklusjonen som nå foreligger.

- Hvor god tid har Giske hatt på seg til å svare dere?

- Jeg sa tidlig i januar at vi var åpne for å motta hans skriftlige savr, det er nå tre uke siden. Så det er gått mange dager, sier Støre til VG.