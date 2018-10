Spionsiktet Frode Berg i retten – stenger dørene

2018-10-01

MOSKVA/OSLO (VG) Pressen får ikke slippe inn Lefortovo-retten under fengslingsmøtet til norske Frode Berg.

Publisert: 01.10.18 08:20

Nordmannen har siden desember i fjor sittet fengslet i Russland og innrømmet at han var kurer for den norske etterretningstjenesten.

Forsvarerne hadde håpet at rettssaken mot kunne begynne nå i oktober, og at det ikke ble flere fengslingsmøter . Men mandag måtte Frode Berg igjen møte i Lefortovo-retten igjen, siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet.

Men pressen får ikke slippe inn i retten mandag. Dørene blir stengt, melder VGs Europa-korrespondent fra rettslokalet i Moskva.

Etter Frode Berg kom gående og fikk sagt et kort «hei», ble dørene smelt igjen.

Bjørnstad står nå utenfor sal 20 i retten. Før har det aldri vært russiske journalister og fotografer til stede, nå har tre stykk møtt opp. Ifølge TASS ber påtalemyndigheten nå om to måneders varetektsfengsling,

Ifølge hans russiske advokat får Berg bare dusje en gang i uken, bare se russisk TV, ikke ha besøk av familien, ikke motta brev – og har knapt fått ringe hjem siden han ble pågrepet.

Advokaten mener Berg fortsatt er avskåret fra all kontakt med omverdenen .

Visste du? Ifølge Frode Bergs russiske advokat ga Berg i fjor høst beskjed til sine oppdragsgivere i E-tjenesten om at han ønsket å trekke seg ut av operasjonen. Det skal, ifølge forsvareren, ha ført til at han ble satt under kraftig press. Han reiste.

At Norge har pågrepet og spionsiktet russiske Mikhail Botsjkarev etter et seminar på Stortinget, mener Bergs advokater at øker sjansene for en utveksling.

Det er ventet at rettsmøtet vil vare til rundt klokken ni norsk tid. Da er det mulig journalistene får slippe inn for å høre konklusjonen.