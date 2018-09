LANGT: Region Viken strekker seg fra Hallingskarvet til Svinesund. Foto: Kristian Helgesen og LINN CATHRIN OLSEN

Ap sørger for flertall for å sette Viken-regionen på vent

Arbeiderpartiet i Østfold, Buskerud og Akershus støtter forslaget om å legge arbeidet med Viken-regionen på is i påvente av ny stortingsbehandling i høst.

– Det er flertall i arbeidsutvalget i de tre fylkespartiene for å stemme for forslaget som går ut på å stanse arbeidet i fellesnemnda inntil Stortinget tar en endelig avgjørelse i høst på oppgavefordeling og inndeling, sier stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås til NTB.

Han sier at kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) har gått opp løypa og kastet kortene ved å utsette prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms i påvente av Stortinget.

Fakta om regionreformen * Regionreformen ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2018. * 19 fylker skal erstattes av elleve regioner. * Sør- og Nord-Trøndelag slo seg sammen til Trøndelag med virkning fra 1. januar i år. De øvrige endringene skal ifølge vedtaket tre i kraft fra 1. januar 2020. * Sammenslåingen av Troms og Finnmark er lagt på is av kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) i påvente av nye runder i Stortinget i høst. * Sammenslåingen av Østfold, Buskerud og Akershus til regionen Viken følger etter når fellesnemnda midlertidig legger ned sitt arbeid tirsdag. * De andre nye regionene er Vestland som skal bestå av dagens Hordaland og Sogn og Fjordane, Innlandet som skal bestå av Hedmark og Oppland, Agder som består av Aust-Agder og Vest-Agder og et nytt sammenslått Vestfold og Telemark. * Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo fortsetter som i dag. Kilde: NTB

Arbeiderpartiets avklaring søndag ettermiddag gjør at det blir flertall i fellesnemnda i Viken-regionen under deres møte tirsdag for å legge ned arbeidet inntil videre.

Fellesnemnda består av politikere fra alle partier i de tre fylkene og nemnda jobber med sammenslåingsprosessen. De driver blant annet med ansettelse av nøkkelpersonell og plassering av kontorer etc.

– Undermåls

Som del av regionreformen skulle Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen til én ny region.

– Hele regionreformen bærer preg av et elendig politisk håndverk. Det er helt undermåls, sier Lauvås til VG.

Viken vil bestå av Østfold, Akershus og Buskerud, strekke seg rundt Oslofjorden, og huse 1,2 millioner innbyggere.

– Vi har fått et gigantfylke – delt av Oslo – som ikke har noe logisk for seg i det hele tatt, sier Lauvås.

Han peker på at Møre og Romsdal, med sine 266 000 innbyggere, og Rogaland, som huser rundt 470 000, får fortsette som før.

– Bare i Østfold bor det i dag nærmere 300 000, sier Lauvås.

Sp på Stortinget vil skrote Viken, og Rødt vil fremme forslag på Stortinget om å stoppe alle tvangssammenslåingene av fylker.

– Regjeringens ansvar

Lauvås mener at regjeringen og kommunalminister Monica Mæland på mange måter har kastet kortene i regionreformen.

– Nå sier Mæland at Stortinget må se på det en tredje gang. Det er regjeringens eget ansvar at det er blitt kaos. sier han.

Lauvås mener at regjeringen ikke har klart å fortelle hvilke oppgaver fylkene skal løse.

– De har begynt i fullstendig feil ende.