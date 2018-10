PÅ BESØK: Interpol-president Meng Hongwei (64) på norgesbesøk, hvor han blant annet var på besøk hos Kripos og Politihøgskolen. Her sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård (tv) på Grand hotell i Oslo. Foto: Thomas Andreassen

Interpol-presidenten var i Norge like før forsvinningen

INNENRIKS 2018-10-05T12:28:16Z

Ingen skal ha sett Meng Hongwei (64) siden han reiste til Kina i slutten av september.

Politikilder sier til AP og Reuters at fransk politi har startet etterforskning i forbindelse med at den kinesiske Interpol-presidenten Meng Hongwei (64) er meldt savnet av kona.

Hongwei og kona bor sammen i franske Lyon, og hun skal ikke ha hørt fra mannen etter at han dro til Kina 29. september.

South China Morning Post siterer en ikke-navngitt kilde på at 64-åringen er under etterforskning i hjemlandet, hvor han er viseminister for offentlig sikkerhet. Ifølge avisen ble han tatt inn for avhør idet han landet i Kina forrige uke, men det står ikke noe om bakgrunnen for dette.

Var i Norge for like før han forsvant

Da VG møtte presidenten på Grand hotell i Oslo i midten av september snakket han oppildnet og entusiastisk om internasjonalt politisamarbeid og positive virkninger av det. Han fryktet samtidig konsekvensene av cyberkriminalitet og vedgikk at politiet hadde en lang vei å gå for å kunne bekjempe denne.

Ellers virket han til å være i godt humør i selskap med politidirektør Humlegård. Han spøkte blant annet med at kinesiske politifolk jobber hardere enn norske.

Fakta om Interpol-sjefen:

Meng Hongwei (64) ble valgt Interpol-president i november 2016. Hjemme i Kina er Hongwei viseminister for offentlig sikkerhet. Han har 40 års politierfaring i landet med nærmere 1,4 milliarder innbyggere.

For en fireårsperiode leder han nå verdens største internasjonale politiorganisasjon, med 192 medlemsland.