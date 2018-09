GRATULERTE: Kiwi-ansatt Cathrine Tysse kunne gratulere kunden sin med milliongevinsten. Foto: KIWI / Privat

Bergenseren pantet ølflasker - vant én million kroner

INNENRIKS 2018-09-06T20:52:20Z

Mannen fra Bergen skulle bare på butikken for å kjøpe seg øl. Et par minutter senere ble han én million kroner rikere.

Publisert: 06.09.18 22:52 Oppdatert: 06.09.18 23:27

Roman Janda (35) fikk sitt livs beste opplevelse da han skulle en tur på Kiwi Søreide i Bergen. Mannen, som bor i Bergen men opprinnelig er fra Slovakia , skulle en tur på butikken for å pante flasker og kjøpe mer øl.

– Først tok jeg et par flasker i pantemaskinen og trykket på pantelotteriknappen, men da kom det ingen gevinst. Jeg prøvde en andre gang, men vant fortsatt ingenting. På det tredje forsøket vant jeg plutselig én million kroner, forteller Roman Janda til VG.

Selv om Janda fikk milliongevinsten, så har hendelsen fortsatt ikke gått opp for slovaken.

– Jeg kan fortsatt ikke tro det, men jeg er så lykkelig. Jeg har aldri vunnet noe før i hele mitt liv, sier han.

Janda var kjapp med å fortelle om hendelsen til sine nærmeste. Bergenseren er imidlertid usikker på hva han skal bruke gevinsten på, men planlegger å kjøpe seg en ny bil.

– Videre vil jeg bruke pengene på noe som kan være bra for fremtiden min her i Norge, for det er her jeg vil bo videre, forteller Janda.



– Hatt flaks

Daglig leder for Pantelotteriet, Gaute Langdal, forteller at det er hyggelig at Janda vant milliongevinsten.

– Jeg syns det er veldig hyggelig. Prosjektet handler om å skape en inntekt til Røde Kors, så det er veldig gøy at andre opplever å vinne, sier Langdal til VG.

Når VG forteller den daglige lederen at vinneren vant på tredje forsøket - blir han overrasket.

– Han har rett og slett hatt flaks! Han var på rett sted til rett tid. Men om han har puttet en og en flaske på, har absolutt ingenting å si. Et lodd koster 50 øre, så jo flere flasker du panter, jo høyere er sjansen for å vinne, forteller Langdal til VG.

Roman Janda har feiret med noen øl siden han kom hjem fra butikken. Selv om feiringen ikke er over enda, venter fortsatt det vanlige livet på ham.

– Jeg må kanskje gi meg snart, siden jeg skal på jobb i morgen, forteller han, og legger til:

– Men jeg tror ikke jeg klarer å få sove i dag uansett, avslutter han.