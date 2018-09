ALARM: Fv. Hilde Fredriksen Rikheim (40), rådgiver kvalitet og helsefag og Lise-Mette Lindland (48), avdelingssjef, AMK Vestre Viken. Foto: Mikalsen, Helge

Helsetopp slår alarm om nødsentral i hemmelig brev: «Kan gå ut over liv og helse»

INNENRIKS 2018-09-18T03:41:22Z

Minst syv ganger har operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt gjort feil som avslører en situasjon som kan sette menneskers liv og helse i fare, skriver Vestre Viken helseforetak i et internt brev til politiet.

Brevet er signert avdelingsleder Lise-Mette Lindland ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestre Viken helseforetak, og er unntatt offentlighet.

VG kan i dag imidlertid vise brevet, som ble sendt til lederen for politiets operasjonssentral i Sør-Øst politidistrikt, Tormod Kristiansen, 23. august.

I brevet skriver Lindland at innringere blir satt i feil telefonkø, politiet setter innringere over til feil AMK-sentraler, AMK-sentralen får feilaktige opplysninger om skadesteder, politiets operatører virker usikre på hvordan de skal håndtere nødsamtaler og at AMK-sentralen ikke blri varslet om hendelser de skulle vært varslet om.

Taler for seg

I fjor fortalte VG om den rå maktkampen som har pågått i kulissene, der stridens kjerne er hvordan nødsentralene til brann, akuttmedisinsk og politiet bør organiseres.

I brevet varsler AMK-sjefen politiet om en rekke uønskede hendelser i etterkant av den omstridte flyttingen av politiets nødsentral fra Drammen til Tønsberg i april i år. Videre lister hun opp syv eksempler på hendelser der politiet, etter hennes vurdering, har gjort feil.









– Jeg kan bekrefte at jeg har sendt det brevet, og at vi ikke har mottatt noe svar på det. Brevet er sendt fordi vi er bekymret for at vi har et for dårlig samarbeid slik det er i dag. Jeg tror innholdet taler for seg, sier Lindland til VG.

Fikk vite om ulykke i avisen

Ved et av tilfellene, en trafikkulykke 17. juli i år, medførte politiets angivelige brudd på rutinene en forsinkelse for varsling av luftambulanse til en kritisk skadet person på inntil ti minutter, ifølge brevet.

AMK-sjef Lindland får støtte fra de ansatte ved AMK-sentralen.

– I verste fall kan situasjonen nå føre til at mennesker mister livet, sier tillitsvalgt for de ansatte på AMK-sentralen, Steinar Smith i Norsk Sykepleierforbund. Han uttaler seg også på vegne av de ansatte som er medlemmer av fagforeningen Delta.

– Da operasjonssentralen holdt til sammen med AMK-sentralen, så var vi alle flinke til å trippelvarsle hverandre raskt. Nærmest dagen etter at den nye operasjonssentralen var i gang, så tok det slutt. Konsekvensen er at vi i mange tilfeller blir varslet altfor sent. Brevet viser noen hendelser, men det er nesten daglig at vi har situasjoner der vi burde ha blitt varslet tidligere. Vi har et tilfelle der vi leste om en ulykke i lokalavisen, i andre sammenhenger kan vi ha tilfeldig ha overhørt snakk om en hendelse på sambandet, legger Smith til.

Politiet: Ikke enig

Politiinspektør Kenneth Berg i Sør-Øst politidistrikt bekrefter at de har mottatt brevet og at de foreløpig ikke har besvart det.

– Vi skal ha et møte med nødsentralene førstkommende mandag, og brevet og hendelsene som det refereres til vil bli tema på det møtet. Etter at vi fikk det brevet, så har vi sett på de episodene som er omtalt og tatt det med i opplæringen vi har av våre ansatte. Vi har fokus på erfaringslæring, og tar alle slike tilbakemeldinger på alvor.

– Er du enig i AMK-sentralens beskrivelser?

– Det er deres beskrivelse. Vi er opptatt av et godt samarbeid med alle nødsentralene for brann og helse i Sør-Øst politidistrikt, og er ikke enig i at vi har en operasjonssentral med et nivå som kan være en fare for liv og helse, sier Berg.

Frem til april i år var nødsentralene samlokalisert i Drammen. Men som følge av politireformen til Høyre/Frp-regjeringen besluttet Politidirektoratet at politiets del av nødsentralen skulle flytte ut av felles-sentralen og til en egen sentral i Tønsberg.