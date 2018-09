SAVNET: Arjen Kamphuis (47) ble sist sett da han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august. Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla

Resultatløst søk etter Kamphuis

INNENRIKS 2018-09-17T16:25:57Z

Selv om politiet har fått over 100 tips om Arjen Kamphuis, er det lite nytt i forsvinningssaken.

Publisert: 17.09.18 18:25

Nederlandske Arjen Kamphuis var på ferie i Norge da han plutselig forsvant. Han skulle reist hjem med fly 22. august, men dukket aldri opp til avgangen.

Den 20. august sjekket han ut av Hotell Scandic i Bodø i 14-tiden. Siden har ingen sett ham.

I helgen skulle politiet foreta et kystsøk, uttalte operasjonsleder i Nordland politidistrikt Mari Lillestø.

Søket var resultatløst, ifølge politiinspektør Bjarte Walla ved Nordland politidistrikt.

– Vi har ikke funnet noe i helgen, nei. Vi har fått overlevert en åre som har blitt funnet i samme område som kajakken ble funnet i. Åren er av det samme merket som den han kjøpte, sier Walla til VG.

Kajakken som Walla snakker om, er den som ble funnet rundt området utenfor Kvænfloget i Fauske. Kamphuis kjøpte kajakkutstyret i Nederland før han kom til Norge.

Fått tips om observasjon

Walla forteller videre at de holder alle muligheter åpne. Flere medier meldte mandag morgen at Kamphuis kunne ha gjemt seg på et lasteskip, et skip som skulle til Stavanger.

– Vi er kjent med at nederlandske medier har skrevet at Kamphuis kan ha blitt med på et lasteskip. Det er ett av de mange tipsene vi har mottatt. Det etterforsker vi på lik linje som med alle de andre tipsene vi har fått, fortsetter Walla.

Flere har også stusset over at en telefon som er tilknyttet nederlenderen var slått på i et område utenfor Stavanger kvelden 30.august.

– Det er et annet tips vi har fått. Vi driver pågående etterforskning mot sim-kort-sporet. Begge sim-kortene ble aktivert 30. august. Likevel er han ikke sett etter 20.august, og vi vet ikke hvor han befinner seg.

Likevel ønsker ikke Walla og politiet å gå ut med informasjon om hvorvidt de har sett noe på overvåkingsbilder eller ikke.

– Vi sier ingenting spesifikt om hva vi har sett på overvåkningsvideoer eller tekniske bevis. Det er en pågående etterforskning.