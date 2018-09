ORANSJE VARSEL: Det blir svært vått over store deler av Vestlandet natt til onsdag. Fargegraderingene indikerer områdene som får mest regn– jo mer lilla, jo mer regn. Den lyseste lillafargen indikerer områder som vil få 50 millimeter eller mer regn i løpet av seks timer. Foto: Meteorologisk institutt

Store nedbørsmengder ventet på Vestlandet: – Det skal rett og slett pøsregne

INNENRIKS 2018-09-25T16:19:11Z

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har en svært våt natt i vente, og NVE advarer mot overvann og stengt veier. Onsdag blåser det opp til storm nord for Stad.

Publisert: 25.09.18 18:19 Oppdatert: 25.09.18 18:33

En nedbørsfront fra Norskehavet treffer Vestlandet ved 22-tiden tirsdag kveld. De påfølgende seks timene skal det falle opp mot 60 millimeter nedbør.

– Det er ganske mye nedbør på seks timer, så det blir intenst, sier statsmeteorolog Mette Skjerdal i Meteorologisk institutt.

Hun understreker at man ville merket det godt dersom samme mengde nedbør kom i løpet av langt flere timer. Meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo sier at det enkelte steder kan komme opp til 100 millimeter på 24 timer.

– Veldig mye av dette kommer på kort tid. Det skal rett og slett pøsregne gjennom natten.

Har sendt ut farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarselet gjelder for Rogaland og Hordaland, mens gult farenivå for Sogn og Fjordane . Oransje farenivå betyr at Meteorologisk institutt anser situasjonen som alvorlig og venter at konsekvensene av været blir omfattende for mange mennesker. Det er nest høyeste nivå på skalaen.

– Der er det ventet mellom 25 og 50 millimeter regn og det begynner litt tidligere i kveld, sier Skjerdal.

– Hvor kommer det mest regn?

– Det er nok i de midtre strøkene slik det ser ut nå. Det er vanskelig å si, fordi det kommer an på vinden. Den trekker nedbøren litt inn i fylkene, sier Skjerdal, og nevner Kvamskogen og Gulfjellet som steder som typisk får mye regn.

La bilen stå

De store nedbørsmengdene kan skape trøbbel i form av overvann i bekker, elver, veier og i tettbygde strøk.

– Rogaland og Hordaland får mye nedbør i natt og det er ventet at det kan gi problemer, sier vakthavende hydrolog Thomas Væringstad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE har vurdert farenivået for jordskred og flom til gult på Vestlandet, Trøndelag og Helgeland. Han sier at bilister kan oppleve vannplaning, stengte veier og generelt dårlig sikt.

– Hvis man ikke er nødt, er det ikke noe vits i å kjøre i natt, sier hydrologen.

NVE har økt farenivået på det ustabile fjellpartiet i Veslemannen i Rauma til oransje tirsdag ettermiddag som følge av værvarselet.

Også Statens vegvesen har økt bemanningen i påvente av det kraftige regnet. Trafikkoperatør Lise Kristoffersen ved Vegtrafikksentralen Hordaland sier at det ikke er noen veistrekninger de følger spesielt nøye, men at de er i beredskap.

– Vi er jo vant til litt regn her på Vestlandet. Hvis det tetter seg til, er det mange steder som kan flomme over litt.

Hun oppfordrer bilistene til å være forsiktige og avpasse farten etter forholdene.

Blåser opp

I tillegg til regnet, er det ventet veldig mye vind.

– Det er en høststorm, men en svært våt en. Det er ikke bare nedbøren som gjør det til en høststorm. Vinden øker etter hvert til liten og full storm fra Nordfjord til Frøya, sier Aabrekk.

Onsdag kan det bli full til sterk storm fra Stad og nordover til Helgeland.

Begge meteorologene og hydrologen anbefaler folk å sørge for at vannet får fri vei.

– Man bør sørge for å holde sluk åpne. Når det kommer så mye nedbør kan vannet finne nye veier, da er det viktig at det er åpent der det pleier å gå, sier Skjerdal.

– Så kan man sikre tingene sine for vinden ved å tjore dem fast, legger Aabrekk til.