Kilder til VG: Erna vil nekte å gå av frivillig

Dersom KrF-leder Knut Arild Hareide vil gå i regjering med Ap og Sp, vil Solberg-regjeringen tvinge ham til å stemme for å felle Erna Solberg som statsminister, ifølge VGs kilder.

I Høyre/Frp/Venstre-regjeringens øverste ledelse er vurderingen nå at det ikke er «noen grunn til at regjeringen frivillig skal gå av», ifølge VGs kilder.

Knut Arild Hareide varslet fredag ettermiddag at han mener KrF bør danne regjering med Ap og Sp. Ifølge VGs opplysninger skal Solberg ha blitt orientert av Hareide om hans beslutning i en telefonsamtale tidligere denne uken.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier han er svært overrasket over avgjørelsen.

– Jeg er veldig overrasket over at Knut Arild Hareide vil felle Erna sammen med Ap, SV og Sp, sier Sanner til VG etter Hareides linjevalg fredag ettermiddag.

Siden 16. oktober 2013 har Erna Solberg vært Norges statsminister, med Høyre, Frp, KrF og Venstre som sitt parlamentariske grunnlag i Stortinget.

Etter valget i fjor høst er hun avhengig av at alle disse partiene støtter henne for ikke å få flertallet i Stortinget mot seg.

Dersom Knut Arild Hareide får med seg resten av partiet på at de skal forsøke å danne en regjering med Ap og Sp, så må et flertall dermed stemme for å fjerne Solberg som statsminister. Det flertallet må KrF være en del av.

Det kan tidligst skje når Stortinget skal vedta statsbudsjettet for 2019. Regjeringen legger frem sitt forslag mandag 8. oktober. Innen 20. november skal et budsjett etter planen være vedtatt.

Dersom Erna Solbergs koalisjonspartier da ikke har et flertall klart, vil hun da, ifølge VGs kilder, stille kabinettsspørsmål (true med at regjeringen går av, red.anm.) dersom ikke Stortinget vedtar budsjettet.

Dermed vil Knut Arild Hareide bli nødt til å stemme for å felle statsministeren han i 2013 og 2017 gikk til valg på, for å få dannet regjeringen han fredag anbefalte KrFs landsstyre å gå inn i.

Erna Solberg har så langt ikke kommentert Hareides tale, men skal etter det VG forstår avholde en pressekonferanse i løpet av fredag kveld.

Kan bli budsjett-rot

VG har snakket med Frp-kilder i Stortinget, som frykter at KrF nå roter til budsjettprosessen i Stortinget i høst.

Når KrF igjen samler sitt landsstyre igjen i begynnelsen av november for en endelig avgjørelse om sidevalget, skal budsjettforhandlingene normalt være i gang.

I Frp ser man med uro fram mot en budsjettprosess hvor KrF innleder forhandlinger om budsjettet med regjeringspartiene, og samtidig har samtaler med Ap og Sp om et mulig regjeringsskifte.