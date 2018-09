ENDRER KURS: KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for nye samarbeid. Foto: Frode Hansen, VG

Valgforsker om Hareides råd: – En advarsel til regjeringen

Statsviter Bernt Aardal tror ikke Knut Arild Hareides råd om å se mot venstre, vil felle regjeringen med det første.

Publisert: 29.09.18 12:56

– Men det er vel en advarsel til regjeringen om at de ikke skal ta KrFs støtte for gitt, sier Aardal til VG.

Ryktene som ulmet om at KrF-leder Knut Arild Hareide flørter med det politiske sentrum og venstresiden etter boken «Det som betyr noe» kom ut, ble fredag ettermiddag en realitet da Hareide rådet partiet til å vurdere et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet .

Dermed blir situasjonen usikker for sittende mindretallsregjering, som trenger KrF på sin side for å få gjennomslag. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har til sammen 80 mandater, og trenger KrFs åtte mandater for å få gjennomslag for politikken sin.

Trenger støtte fra partiet

Dersom Hareide får partiet med seg til venstresiden, vil det være høyst sannsynlig at den nåværende regjeringen blir felt, mener politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergens Tidende.

For drøyt én uke siden skrev hun i egne spalter at «Norge sannsynligvis vil få en ny regjering i nær framtid ».

Etter at KrF-lederen fredag valgte Ap og Sp til fordel for Høyre, Venstre og Frp, mener Gudbrandsen det er én ting som gjenstår å se:

– Det som blir spennende nå, er hvorvidt KrF stiller seg bak lederen sin, understreker den politiske redaktøren overfor VG.

Hvis KrF går inn for å gjøre et forsøk på å danne ny regjering, må et flertall på Stortinget stemme for å fjerne Erna Solberg (H) som statsminister .

– Avhenger av Ap

Professor Bernt Aardal ved Insitutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo mener at situasjonen virker mer dramatisk enn den faktisk er.

– Av en del reaksjoner kan det virke som om Kristelig Folkeparti med det aller første kan kaste Solberg-regjeringen og gå inn i en ny Arbeiderparti-ledet regjering. Det tror jeg er ganske forhastet.

Professoren peker på at det Hareide egentlig sier er i tråd med det som kommer fram i hans nylig utgitte bok, nemlig at partiet må undersøke mulighetene for å få gjennomslag for sin politikk i en sentrum-venstre-retning.

– Det er avhengig av hvordan Ap svarer på en slik invitt. Og det er skjær i sjøen der også, mellom Ap og KrF, ikke bare mellom SV og KrF.

Han fremholder at det likevel gir en ny dynamikk fordi Hareide signaliserer at det at de var for en Solberg-regjering ved valget, ikke betyr at de vil frede en slik regjering hele fireårsperioden.

– De kom i en vippeposisjon, ikke bare etter valget, men da Venstre gikk inn i regjering. Da sitter den regjeringen egentlig på KrFs nåde.

– Splittelse i KrF

Professoren mener spørsmålet om Hareide har resten av KrF i ryggen når har ser mot sentrum- og venstresiden, er noe av det mest usikre med fredagens utspill.

Både partiets nestleder og andrenestleder sa under pressekonferansen fredag at de var uenig med Hareides råd .

– Splittelsen innad i partiet har vært veldig skarp. Det har vært veldig polarisert, og det har blitt et spørsmål om man skal gå inn i den nåværende regjering, sier Aardal.

Han mener at partifeller som ønsket å gå inn i sittende regjering, kan tolke dette som et veivalg de ikke ønsker å være med på.

KrF har slitt på meningsmålingene og lå 0,2 prosent over sperregrensen under stortingsvalget i 2017.

– Oppslutningen har vært såpass lav at det ikke skal så veldig store rystelser til før det ikke er så veldig mye igjen av hele partiet, mener Aardal.

Kan nå tidligere velgere

Statsviteren peker på at det dermed er rom for spørsmål om KrF vil appellere til nye velgergrupper. De fem årene med støtte til Solberg-regjeringen har ikke gitt særlig stor velgergevinst for KrF. Det er dermed ikke helt åpenbart hva partiet kan tape eller vinne velgere på.

Han mener at Hareides viktigste oppgave nå blir å prøve å samle partiet, men legger til at dette kan medføre utmeldelser.

– Det kan hende at dette initiativet vil appellere til en type velgere som partiet hadde på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, sier Aardal. Han viser til at det var da partiet var på sitt største og hadde innslag av velgere som la til venstre i det politiske landskapet.

– Det er et spenningsmoment. Vil man få dem tilbake, eller vil han ikke klare det og samtidig miste de mer konservative velgerne, spør professoren.

Forholdet til de andre partiene

Aaberg tror ikke regjeringen vil bli felt med det første.

– Men dette er vel en advarsel til regjeringen om at de ikke skal ta KrFs støtte for gitt.

For selv om Hareide i forkant av valget frontet Solberg som statsministerkandidat, var det ikke aktuelt å gå inn i regjeringssamarbeidet denne perioden heller.

– Men det Hareide understreker veldig tydelig, er at han oppfatter at den politiske avstanden til Fremskrittspartiet er for stor til at KrF kan tenke seg noe samarbeid med dem.

Ap, som kan være en eventuell samarbeidspartner for KrF, har selv vært et parti i krise det siste året .

– Det er klart at det også er et element her. Det har ikke vært veldig iver etter å overta regjeringsmakten fra Aps side heller. De sliter med oppslutningen selv og har behov for å konsolidere seg. Det er også noe som peker i retning av at det ikke vil skje noe veldig raskt.

Dessuten er en eventuell Arbeiderparti-ledet regjering med KrF og Sp avhengig av støtte fra SV.