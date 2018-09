UENIGE: KrFs parlamentariske leder og nestleder, Knut Arild Hareide og Hans Fredrik Grøvan. Her fotografert sammen i Stortingets vandrehall. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

KrFs parlamentariske nestleder: – Vil ha ekstraordinært landsmøte

Hans Fredrik Grøvan og tidligere parlamentarisk leder, Hans Olav Syversen, er uenige med partileder Knut Arild Hareides råd om å felle Erna Solberg (H) som statsminister, og ta KrF inn i en regjering med Ap og Sp.

Etter at Hareide fredag rådet partiet til å samarbeide med de to partiene, ba Grøvan om et ekstraordinært landsmøte i partiet.

Det blir nå realitet, ifølge avisen Dagen vil det bli innkalt til ekstraordinært landsmøte i KrF i slutten av oktober eller tidlig i november.

– Jeg tror det kan være nødvendig med et ekstraordinært landsmøte uansett hvordan landsstyret lander det, skriver han i en sms til VG.

– Jeg deler ikke partilederens syn på at KrF bør gå i regjering med Ap. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti som hører hjemme på ikke-sosialistisk side. Vi har oppnådd mange og viktige seire i samarbeidet med dagens regjering de siste 5 årene, skriver Grøvan i en tekstmelding til VG, og legger til:

– Et samarbeid med Ap vil bety et historisk linjeskifte. Rådet fra Hareide overser viktige skillelinjer mellom Ap og KrF på sentrale områder som gjelder det kristne menneskesynets plass i politikken i spørsmål som omhandler synet på familien, bioteknologi, KRLE faget, samvittighetsfrihet, Israel og Midtøsten, skriver Grøvan.

Han avslutter:

– Man overser i tillegg at en regjering bestående av Ap, Sp og KrF vil være avhengig av SV for å få flertall, skriver han.

– Duket for lederskifte

Leder Kenneth Pedersen i Eigersund KrF er sterkt uenig i Hareides råd til partiet og mener det kan være duket for et lederskifte.

– Jeg liker ikke dette. Jeg vil ikke vi skal gå den veien Hareide ønsker. Jeg synes vi skal gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Hvis landsstyret følger Hareides vei, åpner nok det opp for en ny leder i partiet, sier han til Dagbladet .

Torhild Brandsdal (KrF) fra Vest-Agder mener på sin side at diskusjoner rundt et eventuelt lederskifte bør komme i etter at debatten rundt retningsvalget er klart.

På spørsmål fra VG om det bør bli en lederdiskusjon i KrF, svarer Geir Sigbjørn Toskedal fra Rogaland «Nei, ikke foreløpig».

– Ikke foreløpig?

– Nei, for meg er det ikke aktuelt å vurdere noe slikt nå mens prosessen skal gå i partiet, svarer Toskedal.

Fylkesleder i Telemark Terje Aasland sier han er for ekstraordinært landsmøte:

– Ja, jeg er for. Det er viktig for å skape legitimitet for vedtaket. I tillegg skaper det et bedre grunnlag for å komme videre etter det som uansett vil oppleves som krevende for dem som ikke får gjennomslag for sitt syn. Vi har hatt en god debatt der alle har vist respekt for hverandres syn, sier han til VG.

Ungdomspartiet uenig med Hareide

KrFU vedtok nylig på sitt landsmøte at de er for å gå inn i en Høyreregjering, derfor er lederen svært kritisk til signalene fra Hareide.

– Jeg er uenig i Knut Arilds analyse av den politiske situasjonen. Han var selektiv i sin historiefortelling og utelater viktige seire KrF har fått med dagens regjering, for ikke å snakke om det ideoligske fellesskapet, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

Hun mener gjennomslagene Hareide nevner som viktige for KrF er gjennomslag man har fått i regjering med Høyre.

– Videre kan vi peke på økt kontantstøtte, reservasjonsrett og lærernorm. Dette er hjertesaker for KrF som vi har fått gjennomslag for sammen med dagens regjeringen.

Hun trekker frem at velgerne til KrF foretrekker Erna Solberg som statsminister.

– Å foreslå en Ap-SP- KrF regjering er å hoppe bukk over en ting: SV, sier hun.

Syversen uenig

Også Hans Olav Syversen, tidligere parlamentarisk leder for KrF, er kritisk til Hareides råd.

«Det er neppe noen overraskelse at jeg ønsker en samarbeidsløsning på ikke-sosialistisk side. Et slikt samarbeid mellom 4 partier gir et politisk tyngdepunkt mellom sentrum og H. Det gir etter min mening det beste grunnlaget for gjennomslag for KrFs politikk», skriver han, og fortsetter.

«En Ap, Sp, KrF-regjering vil bli en mindretallsregjering og vil i stor grad måtte lene seg på SV i Stortinget. Om et samarbeid på ikke-sosialistisk side skal skje gjennom en samarbeidsavtale eller regjeringsdeltagelse har jeg ikke konkludert på, men jeg merker meg Hareides opplevelse av dagens situasjon som fristilt i Stortinget som utilfredsstillende», avslutter han.

Høyre: Overraskende

Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, sier han er overrasket over Hareides råd.

– Jeg har respekt for prosessen KrF nå er inne i og avgjørelsen

partiet skal fatte. Det er likevel overraskende at Knut Arild

Hareide anbefaler KrF å samarbeide med Ap, SV og Sp om å kaste

Erna Solberg som statsminister. Det vil være et

historisk linjeskift for Kristelig Folkeparti, skriver Sanner i en e-post.

Fylkesledere splittet

Stortingsrepresentant Torhild Bransdal (KrF) fra Vest-Agder sier at hun ikke har konkludert på om KrF bør følge Hareides råd og gå til Ap og Sp.

– En regjering bestående av KrF, Ap og Sp er en mindretallsregjering som er avhengig av støtte fra blant annet SV. Er det i det hele tatt realistisk? Det er heller ikke enkelt for meg å velge den andre siden på grunn av avstand til Frp, sier Bransdal til VG.

På spørsmål om hun vil ha ekstraordinært landsmøte, sier Bransdal at hun vil vente på landsstyres avgjørelse om dette.

Heller ikke KrFs fylkesleder i Oslo har konkludert, tross partilederens anbefaling om Ap og Sp i dag.

– Jeg er først og fremst opptatt av å gå i regjering, så vi kan få frem mest mulig av KrFs gode politikk for barna i Norge, en bærekraftig utvikling for landet vårt og en mer rettferdig verden. Knut Arild holdt en svært god tale i dag, og gjorde en god analyse, sier Espen Andreas Hasle, fylkesleder Oslo KrF.

KrFs fylkesleder i Østfold er klart uenig med Hareide. På spørsmål om KrF bør velge Sp og Ap foran Høyre, Frp og Venstre er svaret:

– Nei. Jeg har Østfold KrF i ryggen på at vi ønsker den borgerlige siden, rett og slett, sier Brynjar Høidebraaten til VG.

– Som å velge mellom pest og kholera

VG møter fylkeslederen fra Østfold i en pause i KrFs skjebnemøte.

– Er det harde fronter inne i møtet nå?

– Det er ikke harde fronter, men det er uenighet.

Han mener det beste for partiet er å gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp.

– Vi vet også at de fleste av velgerne som har gått fra KrF, har gått mot høyresiden.

Det er nok lettere å få dem tilbake hvis vi også går den veien.

Han sier SV står så langt fra KrF ideologisk at et samarbeid der «ikke kan la seg gjøre i det hele tatt».

– Du vil heller ha samarbeid med Frp enn SV?

– Det er vanskelig å si «jeg vil heller ha». Her blir det å velge mellom pest og kholera, tenker jeg. Uansett hvilken side vi lander på, må vi forholde oss til ytterpartiene. Vi kan ikke bare gå til det nærmeste partiene, men vi må få med ytterpartiene uansett, sier Høidebraaten.

KrFs fylkesleder i Akershus sier det må et landsmøte til for å ta dette valget.

– Det må et landsmøte til. Enten ekstraordinært i høst eller ordinært til våren, sier fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF til VG.

Fylkesleder Laila Elisassen i KrF Vestfold er ikke enig at KrF bør gå til Ap og Sp, fremfor Høyre, Venstre og Frp.

På spørsmål om hun er enig med partilederens veivalg, svarer leder Hege Irene Fossum i KrF Buskerud følgende:

– Nei, det er jeg ikke.