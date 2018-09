Illustrasjonsfoto. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Dette betyr renteøkningen for deg

INNENRIKS 2018-09-20T10:59:26Z

Dyrere boliglån kan bli konsekvensen av den første renteøkningen på syv år, tror forbrukerøkonom. Det bør du ikke nødvendigvis gå med på, mener Forbrukerrådet.

Ingvild Silseth

NTB

Publisert: 20.09.18 12:59 Oppdatert: 20.09.18 13:19

– Historisk sett har bankene fulgt etter og hevet boliglånsrentene. Enn så lenge er det snakk om en ganske beskjeden økning, som de aller fleste vil takle økonomisk. Men det er alltid noen som vil slite dersom renteoppgangen fortsetter, og for disse kan konsekvensene bli store, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til VG.

Boligeiere som allerede betaler 3 prosent eller mer rente på boliglånet, bør ikke godta at banken setter opp boligrenten, mener fagansvarlig Elisabeth Realfsen for Finansportalen hos Forbrukerrådet.

– Er du blant disse, både kan du og bør du flytte boliglånet. Og du bør i alle fall ikke finne deg i at banken setter opp boliglånsrenten etter dagens rentemøte i Norges Bank , sier Realfsen.

Hun viser til at bankene allerede har tjent godt på rentenedsettelsene i Norges Bank fra 2016.

– Siden da har de største bankenes fortjeneste på boliglån vært så høy at de fint tåler en litt høyere rente i pengemarkedet, uten å sette opp prisene til kundene, sier hun.

Svekket krone

Torsdag kom nyheten om at Norges Bank hever styringsrenten til 0,75 prosent . Dette den første økningen på syv år.

Ved utgangen av 2021 kan renten være oppe i to prosent, ifølge bankens anslag. Neste renteheving kommer trolig allerede til våren.

– En renteøkning sender vanligvis et signal ut i verden om at vi har tro på at økonomien går i riktig retning, og dette har en tendens til å styrke den norske kronen. Men siden sentralbanken nedjusterte sine renteprognoser, har kronen svekket seg. Vi kan heller ikke ha like store forhåpninger til lønnsveksten fremover, sier Reitan.

– På en annen side er det nok noen som puster litt lettet ut, da dette kan forsinke den videre renteoppgangen. Da får folk flest litt ekstra tid på seg til å forberede økonomien på et nytt renteklima, fortsetter Reitan.

– Bør forberede seg

Om og eventuelt når bankene vil følge etter sentralbanken og heve sine boliglånsrenter, er foreløpig uvisst.

Forbrukerøkonomen råder folk til å regne ut hvordan en renteøkning påvirker utgiftene.

– Det er mange som øker forbruket sitt i takt med rentenedsettelser, og legger til seg en flottere livsstil. Allerede nå bør de kartlegge hva de har brukt penger på det siste året, for å få en god visuell oversikt over hvor det er mulig å kutte og stramme inn. Da er de bedre forberedt når styringsrenten øker ytterligere.

Reitan tror renteøkningen også vil påvirke boligprisveksten.

– Lave renter er som brensel på boligmarkedet. Markedet har de siste årene vært brennhet, og Norge er en gjeldstynget nasjon. Nå som renten skal opp, er det grunn til å tro at dette vil påvirke boligprisene. Det kan bli vanskeligere å få låne så mye som man kanskje ønsker, og etterspørselen vil derfor bli mindre.

SpareBank 1: – Nytt for mange

Alle bankene har plikt til å rapportere inn sine priser til Finansportalen, som dermed har full oversikt over trendene i markedet. Finansportalen har hatt god trafikk de siste dagene fra kunder som sjekker bankenes lånetilbud.

Har du et lån på 3 millioner kroner og greier å kutte renten med et halvt prosentpoeng, kan du spare over en tusenlapp i måneden, ifølge Realfsen.

Foreløpig ser det ut til at norske boliglånstagere tar den varslede renteøkningen med et skuldertrekk, viser en undersøkelse Respons Analyse har gjort for SpareBank 1. Der svarer syv av ti låntagere at de ikke må gjøre noen spesielle tiltak om renten på boliglånet går opp i år.

– Når det kommer til stykket tror jeg ikke at husholdningene vil merke en liten renteøkning i særlig grad. Men jeg skjønner at noen er usikre, fordi vi har hatt lave renter lenge og fordi en renteøkning er noe helt nytt for mange, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Samtidig oppgir én av fire at en renteøkning fører til at de vil gjøre ulike tiltak i sin privatøkonomi, som å kutte i forbruket eller spare mindre.