Stormen blåste tak fra naust inn i enebolig: – Det var ganske heftig

INNENRIKS 2018-09-19T20:47:14Z

Da uværet herjet på Vestlandet onsdag kveld hørte Alf Nilsen et høyt smell. Et tak fra et naust traff huset hans på Hanøytangen på Askøy.

Publisert: 19.09.18 22:47 Oppdatert: 19.09.18 23:49

Over 16.000 mennesker er nå uten strøm på Vestlandet, og uværet som raser har ført til en rekke problemer. For Alf Nilsen, som er bosatt på Hanøytangen på Askøy , like nord for Bergen , har uværet ført til store skader på huset.

Rundt klokken 20.30 onsdag meldte Vest politidistrikt om at taket fra et naust hadde truffet et bolighus som følge av stormen. Det var huset til Nilsen som ble truffet.

– Vi hørte et brak. Først trodde vi det bare var én plate som kom, for det smalt ganske samtidig. Jeg trodde ikke det var så ille helt til jeg gikk ut og så, da så jeg at det var ganske heftig, forteller Nilsen.

Bølgeblikkstaket skal ha kommet inn i en leilighet i huset hans, og Nilsen tror skadene er store.

– Jeg har ikke oversikt over hvordan standen på taket mitt er, for det er for farlig og mørkt å gå opp der, men det er veldig mye som er ødelagt, det er ganske omfattende, forteller han.

Roser brannvesenet

Nilsen roser nå brannvesenet for hjelpen han har fått etter hendelsen.

– Det var helt fantastisk. Jeg tenkte, hva gjør jeg nå, skal jeg ringe venner? Men jeg ringte brannvesenet, og de var rimelig kjappe. De har kommet og sikret dette bølgeblikkstaket som lå og slang, i tillegg til at de har sikret det aller nødvendigste, sier han.

Resten av kvelden skal Nilsen bruke på å få pulsen ned, og sikre at leieboerne som bor i huset har det bra, forteller han.

– Det er bare å prøve å få pulsen ned igjen, og prøve å ta en vanlig natt, sier han.

– Det var glasssprut over det hele

Tone Steinfeldt og mannen leier hos Nilsen, og bor i leiligheten som ble truffet av taket.

– Han var ute og så etter hagemøblene, og så gikk han forbi her, før han gikk inn og satte seg i sofaen. Så kom taket inn i huset, forteller hun.

– Hva tenkte dere da taket kom?

– Jeg tror ikke vi tenkte i det hele tatt. Vi gikk ut for å se om noen ble skadet. Det var glasssprut over det hele. Ingen ble skadet, bortsett fra dette her, forteller hun og viser frem et kutt på tommelen:

– Hvis mannen min hadde vært her ute da taket kom tror jeg ikke han hadde vært her lenger, sier Steinfeldt.

Statsmeteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk Institutt opplyser til VG om at uværet er på sitt verste natt til onsdag.

– Lavtrykket er nå på vei østover. Østlandet kan vente seg kraftige vindkast i løpet av natta. I morgen kan Trøndelag vente seg full storm langs kysten, mens Nordland kan vente seg liten storm, sier statsmeteorologen.