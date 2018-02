1 av 3 I WIEN: Abid Raja var invitert til OSSE-møtet for å snakke om integrering og ekstremisme. «Vi vet at veldig mange vokser opp i fattige familier, mor blir dengt av faren, mor og far denger ungene, skolen har egentlig ikke noe særlig tro på at de skal få det til. De hører en retorikk fra de er barn om at å dø eller drepe for profeten er helt greit», kritiserer Raja. Helge Mikalsen

Abid Raja om integrering av muslimer: Må erkjenne at vi har et problem

Publisert: 24.02.18 18:03

WIEN (VG) Abid Raja (V) sier Europa må erkjenne at vi har et problem med å integrere muslimer. Og at en streng integreringspolitikk ikke fungerer.

«Jeg er ikke en brun viking» er ikke frasen de fleste internasjonale politikere og diplomater innleder talen sin med på møter hos Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Grå- og sortkledde menn og kvinner fra 53 nasjoner sitter på rekke og rad for møtet i det gamle maktpalasset Hofburg i Wien. Monotone diplomatiske utsagn kommer på løpende bånd.

Så er det Abid Rajas tur.

Han sier at Europa ikke gjør en god nok jobb med å integrere muslimer. At det holder på å gå galt med ungdommen.

– Vi må anerkjenne det som skjer foran oss, og etter det må vi reagere. Å stå og se på passivt er ikke et alternativ, tordner han fra talerstolen.

Fakta OSSE Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa er en regional organisasjon med 57 medlemsland som blant annet jobber med sikkerhetspolitikk, økonomisk samarbeid og menneskerettigheter.

Han er invitert til å tale på OSSE-møtet fordi det handler om ekstremisme og integrering. Raja påpeker at det er på tide at de europeiske landene tar større grep for å få integrert muslimske minoriteter.

– Det første vi må gjøre er å erkjenne at vi har et problem. Vi har ikke lykkes med å integrere alle muslimer på en god nok måte, sier Raja til VG.

Han sier han tror Europa er i ferd med å våkne opp fra det han kaller en «integrasjonsfallitt-dvale».

– Vi ser at dette ikke går opp. Det går ikke opp økonomisk, verdimessig eller sikkerhetsmessig. Noen steder i Europa ser vi at selv tredjegenerasjons innvandrere ikke har greid å integrere seg på den måten vi ønsker. Jeg tror vi står overfor et takskifte i Europa, sier Raja i Wien.

I fjor understreket både perspektivmeldingen og et ekspertutvalg at flere innvandrere må i jobb for å opprettholde velferdsstaten vi har i dag.

– Jeg tror at hvis ikke vi tar et krafttak nå, så kan dette gå skikkelig dårlig. I Norge har vi ikke noen gettoer, heldigvis, men vi har det i England. Du har skikkelige gettoer, områder som er definert som Somalia-området eller Pakistan-området. Slik er det også i Frankrike, Belgia, flere områder i Danmark og Sverige – over hele Europa.

Raja mener strengt er meningsløst

Raja etterlyser en ny linje i integreringspolitikken – og vil gå bort fra å være streng.

– Alle land snakker om at når du har integreringspakken med språk, utdanning, jobb og lovlydighet, så er du liksom i mål. Men det er bare inngangsbilletten. De fleste gjør det der for seg selv. Hvis du lærer språket, er det fordi du skal fungere i samfunnet, men det vil ikke si at du er integrert. Du kan fortsatt ha et fullstendig feil syn på kvinner.

– Er du integrert i Norge hvis du mener at kona bør bli hjemme?

– Nei, du er ikke det.

– Kan du være integrert i Norge hvis du går med nikab?

– Jeg mener ikke det. Hijab er helt greit, det er et plagg jeg ikke har noen utfordringer med, så lenge det er frivillig valgt av jenter i voksen alder. Jeg liker overhodet ikke barnehijab, men nikab har ingenting i Norge eller verden for øvrig å gjøre, sier Raja.

– Mener du at Norge bør bli tøffere på integrering?

– Jeg mener ikke at ordet tøff er riktig å bruke på integrering. Ikke engang oppdrar vi på en tøff møte i Norge lenger, fordi vi skal ha emosjonsfokusert barneoppdragelse. Det å spille på lag med minoritetens følelser, gjøre dem til bidragsytere, lagspillere, gi dem en ansvarsfølelse – det kommer vi mye lenger med.

Han sier han blir oppriktig provosert når han hører andre politikere ta til orde for en streng integreringspolitikk.

– Jeg er født i Norge, jeg betaler skatt, jeg har gjort alt riktig. Hvem er du til å være streng med meg? Hvem er den politikerne som kommer og si at de skal være strenge med ungene mine? Sånn reagerer «alle» innvandrere. Pisken fungerer aldri, den har aldri fungert overfor noen type mennesker, men den skal fungere overfor innvandrerne? spør Raja.

– Hva gjør man for å forhindre at foreldre aktivt jobber for at barna deres ikke skal bli for norske? Hvordan løser man det hvis man ikke skal løse det med krav?

– Jeg synes det er veldig tragisk at det fortsatt finnes foreldre, og dem er det veldig mange av i Norge, som mener at ungene ikke bør bli for norske. At det er et problem. Vi må plante frihetsfrøet fra barnehagen og barneskolen av. De må få frihetstanken målrettet og tidlig, sånn at man kan avansere ut av den vranglæren som mange dessverre har med seg hjemmefra, sier Raja.

Advarer om ekstremisme

Han ble invitert til Wien og OSSE-møtet fordi en deltager der hadde hørt hans noe uvanlige tordentale et annet sted, spekket med noe utradisjonelle vitser. Når Raja er ferdig med å tale, påpeker OSSE-presidenten at talen hans var noe ekstraordinær, men minneverdig.

– Integrering er veldig mye mer enn islam, men akkurat her i dag er tema integrering og ekstremisme, og da kommer du ikke utenom islam-biten. Dårlig integrering og ekstremisme henger sammen.

Over hele Europa soner nå tidligere fremmedkrigere og radikaliserte fengselsstraffer. Raja spør europeiske politikere om hva som skjer når de kommer ut igjen.

Han kritiserer at så mange land har de samme utfordringene, men sitter på hver sin tue og løser problemene. Og vil ha en større felleseuropeisk innsats for å hente inn de unge i risikosonen før det blir for sent.

Han regner med budskapet hans vil provosere.

– Muslimer har også et ansvar, mange av de frøene som blir sådd i barnas oppvekst kommer jo fra det muslimske miljøet selv. Og det er ting som vi må ta et oppgjør med. Men jeg tror storsamfunnet har spilt for lite på lag med de moderate kreftene som vi vet finnes i mange moskeer, sier Raja til VG i Wien .