GÅR AV: Den omstridte skolesjefen Astrid Søgnen går av 1. desember, etter samarbeidsproblemer med politisk ledelse. Foto: Trond Solberg, VG

Beholder direktørlønn

INNENRIKS 2018-11-14T15:07:48Z

Skolesjef Astrid Søgnen beholder direktørlønnen frem til hun fyller 70 år. Det viser avtalen mellom Søgnen og Oslo kommune.

Publisert: 14.11.18 16:07 Oppdatert: 14.11.18 16:20

«Søgnen opprettholder de lønns- arbeids- og pensjonsvilkår hun har som direktør i Utdanningsetaten per 30. november 2018 og frem til pensjonsalder ved fylte 70 år, eller tidligere hvis hun bestemmer seg for å fratre før dette,» heter det i avtalen, som VG har fått innsyn i.

I dag ble det kjent at utdanningsetatens leder går av 1. desember, og skal inn i en annen stilling i kommunen.

Dette skjer etter konfliktfylte måneder mellom etaten og politisk ledelse i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Søgnen går av etter press, ikke etter eget ønske, og det var Dagsavisen som først meldte avgangen.

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Osloskolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, sier Søgnen i pressemeldingen som ble sendt ut onsdag.

Ifølge skattelistene hadde Søgnen i fjor en skattbar inntekt på 1.452.218 kroner. Hun betalte 609.317 kroner i skatt.

Vil bidra på kulturområdet

Nå skal Søgnen over i en annen rolle i Oslo kommune , men det er ikke klart hvilken stilling. I avtalen står det at hun ønsker å fortsette i ny jobb i kultur- eller biblioteksektoren, og at ny jobb skal avklares innen 15. januar.

– Jeg er litteraturviter og vil bidra på kulturområdet i kommunen. Det er noe jeg gleder meg til, sier Søgnen i pressemeldingen.

Kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Karin Steenstrup, presiserer i en e-post at det ikke er inngått noen ny arbeidsavtale med Søgnen, men en en avtale om overgang til ny stilling.

Byrådslederen har tidligere bedt direktøren om å gå av, men Søgnen nektet.

Hun fylte 67 år 8. november, men etter kommunens regler har man anledning til å fortsette i stillingen til fylte 70 år.

Søgnen vil tiltre en annen stilling 1. april 2019. Frem til dette har hun permisjon med lønn.

Som en del av avtalen, får Søgnen også dekket sine advokatutgifter hos Wiersholm på 400.000 kroner, pluss moms.