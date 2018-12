IKKE FORNØYD: Visepolitimester Ida Melbo Øystese sier at de nå må se nærmere på kvaliteten av sakene. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Politiet kalte Voldtektsgruppen en «suksess» - Har henlagt 163 av 173 saker

BERGEN (VG) For to år siden opprettet Vest politidistrikt en spesialgruppe som skulle gjøre etterforskningen av voldtektssaker bedre og raskere. Bare ti av sakene har endt i retten.

I 2016 hadde Vest politidistrikt lenge hatt problemer med et stort etterslep av gamle voldtektssaker. For å løse dette opprettet de en spesialgruppe, som utelukkende skulle etterforske voldtektssaker.

Politiet har selv omtalt gruppa som en suksess:

– En lang periode hadde vi til enhver tid minst 155 voldtektssaker som ikke var avgjort. Nå er situasjonen langt bedre, og det blir stadig færre gamle saker. At gruppen ble opprettet har uten tvil vært en suksess, sa politiinspektør May-Britt Erstad til Bergens Tidende i juni i år.

Nå kan VG avsløre at 163 av 173 av sakene gruppen har etterforsket er blitt henlagt. Kun ti saker har endt i en tiltale:

125 av sakene er henlagt fordi påtalemyndigheten mener at bevisene ikke var gode nok til en fellende dom.

– Dette er et lavt antall tiltaler. Såpass lavt at vi må se nærmere på kvaliteten her, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese da VG presenterer tallene for henne.

Advokater: - Terskelen for å ta ut tiltale er for høy

– Vi har i senere tid reagert på et økende antall henleggelser i voldtektssaker, sier advokat Beate Hamre.

Hun og kollega Ellen Eikeseth Mjøs har lang erfaring som bistandsadvokater i voldtektssaker i Bergen.

– Vi opplever at terskelen for å ta ut tiltale i disse sakene åpenbart har blitt høyere enn tidligere, sier Mjøs.

Ledelsen i Vest politidistrikt har tidligere uttalt at Voldtektsgruppen har hatt god effekt, og viser blant annet til at saksbehandlingstiden har blitt betydelig kortere.

Advokatene mener det er betenkelig om politiet måler suksess i saksbehandlingstid og antall avgjorte saker.

– Målet må også være oppklaringsprosent og å opplyse saken så godt som mulig, sier de.

Tilsyn

Førstestatsadvokat i Hordaland Eirik Stolt-Nielsen avviser at terskelen for å ta ut tiltale i disse sakene har blitt høyere.

– Sakene behandles omhyggelig og med stort alvor av statsadvokatene her, for å sikre riktige avgjørelse i hver enkelt sak. I tillegg konfererer vi ofte i voldtektssaker for å kontrollere eget skjønn, og få friske øyne på problemstillingene saken reiser, sier han.

Mandag opplyste han at de vil gjennomføre tilsyn med etterforskningen, etter VGs sak om få antall tiltaler i distriktet. Tilsynet vil også inkludere sakene som er behandlet av Voldtektsgruppen.

– Dette var nye tall for meg. Vi vil ta med oss disse inn i dette arbeidet, og forhåpentlig kan vi da finne forklaringer, sier Stolt-Nielsen.

– Ikke fornøyd

Visepolitimester Øystese er ikke fornøyd med det lave antallet tiltaler.

– Det er viktig for alle involverte at vi får en rask avgjørelse, og at det er god kvalitet på etterforskningen. Vi kan ikke si oss fornøyd med tallene som VG nå presenterer. Her er det grunn til å frykte at det er bevis som vi ikke får tak i, sier hun.

– Har det vært feil å kalle denne gruppen for en suksess?

– Nei. Voldtektsgruppen har gjort en solid innsats. Vi har fått kontroll på sakene. Vi har sikret en raskere behandling av dem, som gjør at vi etterhvert vil få et bedre resultat. Jeg frykter at resultatet hadde vært enda dårligere hvis gruppen ikke hadde blitt opprettet.

Politiinspektør May-Britt Erstad understreker at bakgrunnen for at hun omtalte gruppen som en suksess i sommer, var at de har redusert antall saker som ikke er avgjort.

– Vi har mye bedre kontroll på porteføljen nå, men det er uheldig at vi ikke har et større antall oppklarte saker, sier Erstad til VG.

– Fornærmede blir mistenkeliggjort

Advokatene Beate Hamre og Ellen Eikeseth Mjøs beskriver tallene som «direkte oppsiktsvekkende».

Etter å ha gått gjennom en rekke voldtektssaker, mener de at fornærmede i avhør blir mistenkeliggjort i større grad enn tidligere.

– Den fornærmede blir gjennomgående spurt om hun ga tydelig beskjed om at hun ikke ønsket seksuell omgang, til tross for at fornærmede gang på gang har gitt uttrykk for at hun ikke ønsket kontakt, og forsøkte å komme seg fra stedet, forteller de.

– Om den fornærmede gir uttrykk for tvil eller usikkerhet, eller ikke tar stilling til dette umiddelbart, synes det som om saken i større grad blir henlagt, mener advokat-kollegaene.

Visepolitimester Øystese ønsker ikke å kommentere denne påstanden, og viser til at hun da må gå inn i hver enkeltsak.

– Nå må vi sammen med statsadvokaten gå inn og undersøke hvorfor tallene er som de er. Vi må gå gjennom sakene, og se om det er noe vi bør gjøre annerledes, sier Øystese.