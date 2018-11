HADDE NULL SIKT: Den vesle båten hadde god fart, men de to om bord så ikke den store KNM «Olav Tryggvason» før det smalt. Foto: Politiet / NTB scanpix

Forklaring til politiet: Hadde null sikt – kjørte i full fart rett i KNM «Olav Tryggvason»

INNENRIKS 2018-11-26T16:27:29Z

De to karene i småbåten hadde god fart, med lav ettermiddagssol rett imot, og oppgir at de hadde null sikt da de braste rett inn i kystvaktskipet KNM «Olav Tryggvason» søndag.

Publisert: 26.11.18 17:27

Dette opplyser de to askøyværingene til politiet.

– Det de forklarer, er at de hadde lav sol midt imot, og hadde null sikt, forteller etterforskningsleder Sven Erik Midthjell ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Småbåten skal ha holdt god fart – det vil si den kan ha hatt over 20 knop da sammenstøtet skjedde.

De to var ute på fjorden i det vakre høstværet for å jakte og fiske, har de opplyst. De var i ferd med å krysse fjorden i 16-tiden da sammenstøtet skjedde.

Kom fra babord

KNM «Olav Tryggvason» var på vei sørover fjorden, etter å ha bistått med vakthold rundt bergingen av den havarerte KNM Helge Ingstad.

Da den vesle og raske fritidsbåten kom inn fra babord, skal vakthavende på bro på KNM «Olav Tryggvason» ha dreid hardt styrbord for å avverge sammenstøt, men småbåten gikk for full fart og traff den store skipet i siden. Trafikkdata fra Marin Traffic viser også at skipet dreier brått styrbord ved 16-tiden, og at det etter hvert går inn til Ågotnes kai.

Vikeplikt

Sjøveisreglene sier klart at fartøy har vikeplikt for trafikk fra styrbord, og dessuten finnes den særnorske reglene at fritidsfartøy har vikeplikt for nyttefartøy. I dette tilfeller hadde småbåten vikeplikt for marineskipet, som kom fra dens styrbord.

De to havnet i sjøen, men både de og båten ble tatt om bord i KNM «Olav Tryggvason» og satt på land på Ågotnes, som ligger like ved.