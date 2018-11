OPPRYDDING: SVs Petter Eide krever flere nye tiltak for å bedre etterforskningen av voldtektssaker. Foto: Helge Mikalsen

SV krever detaljstyring av politiet: – Den største justispolitiske krisen i Norge

Politiet svikter i saker hvor kvinner er ofre, sier justispolitisk talsperson i SV, Petter Eide. Han mener politiet må få strengere krav i voldtektssaker. Justisministeren takker Tanja for at hun har anmeldt.

– I saker der kvinner i hovedsak er ofre, svikter systemet. Politiet prioriterer ikke disse sakene, og det politiske Norge makter ikke å omdirigere politiet til å prioritere dette arbeidet. Dette er et grunnleggende rettssikkerhetsproblem, sier Eide.

DISSE FORSLAGENE SKAL BEHANDLES AV STORTINGET: ** Opprettelsen av egne grupper som skal dekke alle politidistrikt med fokus på voldtekt og vold i nære relasjoner. ** Utdannelse/kursing om spesielt sårbare grupper for etterforskere. ** Krav om eget brev/telefon til fornærmede om saken må henleggelse med forklaring. ** Egen innsatsgruppe mot voldtekt og overgrep i samiske områder. ** Bedre samordning med voldtektsmottakene og politiet. ** Nå målet for saksbehandlingstiden for voldtekter på 130 dager, og evt. få en ekstern vurdering av hvorfor dette ikke blir nådd. Er det ressurser eller kompleksiteten. ** Vurdere egne lønnsinsentiver for å arbeide med etterforskning av slike saker. ** En ekstern undersøkelse/forskning på hvordan politiet arbeider med voldtektssaker. ** Vurdere kurs/kompetanseheving i sporsikring og bevissikring i denne type saker.

VG fortalte lørdag historien til Tanja Arntsen (46) , som anmeldte en voldtekt i 2015. I tre år har vi fulgt henne og dokumentert hennes møte med systemet, hvor hun hele veien har kjent på en følelse av ikke å bli prioritert.

– Vondt å lese Tanjas historie

I Tanjas sak brukte politiet 252 dager på å etterforske saken. Blant annet brukte de lang tid på å ta inn den mistenkte til avhør. I flere uker måtte Tanja styre unna mannen. Hun møtte ham flere ganger i bilen på vei til jobb.

– Det gjør vondt å lese Tanjas historie. Og det gjør enda mer vondt å vite at hun ikke er alene. Hun er, som mange andre, sviktet av systemet. Jeg mener politiet må få strengere krav, sier Eide.

– Dette er den største justispolitiske krisen i Norge, sier han.

Han vil derfor foreslå at politiet må detaljstyres i vold- og overgrepssaker, slik som i blant annet i asylsaker.

I asylsaker har Justisdepartementet satt måltall for utsendingen av asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge, viser tildelingsbrevene fra Politidirektoratet for 2017 og 2018. Disse tallene må politiet lokalt rapportere inn til departementet. Måltallene blir videre beskrevet i statsbudsjettet.

Eide mener politiet bør ha lignende måltall i vold- og overgrepssaker, for eksempel når det kommer til etterforskningen.

Mulig støtte fra Arbeiderpartiet

Forslaget til SV, «Krafttak mot mishandling i nære relasjoner», skal behandles i Stortinget 19. februar neste år. Eide forklarer at voldtektssaker også er tatt med i forslaget.

Dersom forslaget blir vedtatt, vil Stortinget blant annet be regjeringen etablere et styringsverktøy i politiet.

Arbeiderpartiet har ikke behandlet forslaget ennå, men leder i Justiskomiteen, Lene Vågslid, sier til VG at hun er positiv til forslaget.

– Hvordan vi vurderer hvert enkelt tiltak må vi komme tilbake til. Ap har foreslått 1,2 milliarder mer enn regjeringen mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Her trengs det først kraftig økonomiske muskler og en handlingsplan, sier Vågslid.

Ny handlingsplan: Løftebrudd

– Justisministeren har lovet en ny handlingsplan siden 2014. Vi har etterlyst ny handlingsplan en rekke ganger, sier Eide.

SV om regjeringen: – Dette er et svik

Daværende justisminister Per-Willy Amundsen lovet en ny handlingsplan 27. mai i fjor. Løfte kom etter en kritisk gjennomgang av kvaliteten på voldtektsetterforskningen av Riksadvokaten.

Den nye planen skulle ifølge ministerne blir mer «operativ og konkret» enn 2012-planen. Funnene fra Riksadvokaten skulle bli viktige i den nye handlingsplanen, lovet Amundsen.

Siden har det vært stille. VG har henvendt seg til departementet flere ganger det siste halvåret, uten å få svar.

– Flere tusen kvinner i Norge sviktes av regjeringen. En handlingsplan er det første skrittet for å definere hva målet er, og hvordan man oppnår det. At regjeringen ikke engang har en slik i dag, viser hvor lavt de prioriterer dette, sier Eide.

Han får støtte fra Vågslid:

– Det haster å få på plass en ny handlingsplan, sier hun.

Justisministeren takker Tanja

Etter VGs henvendelse mandag, lover Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren Tor Mikkel Wara (FrP) at en ny handlingsplan vil være på plass neste år.

Men han mener ikke det er en god idé og detaljstyre politiet.

– Politiet har mange forskjellige saker som skal vurderes, og hvordan de gjør det, må være opp til dem, sier Wara.

– Vi har gitt et klart signal til politiet og Riksadvokaten om at dette har førsteprioritet. Vi ser at saksbehandlingstiden dessverre er for lang.

Han har lest historien til Tanja Arntsen og takker henne for at hun oppfordrer andre til å anmelde:

– Det er den eneste måten vi kan få gjort noe med disse sakene på. Politiet må også jobbe for å få saksbehandlingstiden ned, og for å møte ofrene på en god måte. Jeg registrer at politiet i Nordland i dag har tatt selvkritikk for sin håndtering i denne saken, sier Wara.