TALER I STORTINGET: Knut Arild Hareide (KrF) forteller at det er riktig at justisministeren på eget initiativ tar konsekvensen og trer tilbake. Foto: TORE KRISTIANSEN

Hareide: – Dette var utgangen som var rett i en så alvorlig sak

Publisert: 20.03.18 09:52 Oppdatert: 20.03.18 10:51

– En slik sak handler ikke om å vinne eller tape, det handler om anstendighet, sier Krf-leder Knut Arild Hareide om avgangen til Sylvi Listhaug.

Tirsdag morgen meldte Sylvi Listhaugs (Frp) sin avgang som justisminister. I forkant var det sendt sterke signaler om at regjeringen ville gå av, dersom stortingsflertallet stemte for mistillit mot Listhaug.

Under pressekonferansen tirsdag morgen gikk hun hardt ut mot KrF, som mandag ikke lenger hadde tillit til henne som justisminister. Hun sår tvil rundt hvorvidt KrF virkelig er et borgerlig parti.

– Det blir spennende å se hvilken side KrF velger, jeg opplever at de er et parti helt uten ryggrad, styring og vei videre, sa Listhaug.

På talerstolen på Stortinget tirsdag formiddag sa Knut Arild Hareide (KrF) at det er riktig at justisministeren på eget initiativ tar konsekvensen og trer tilbake.

– Dette var utgangen som var rett i en så alvorlig sak, sier han og fortsetter:

– En slik sak handler ikke om å vinne eller tape, men det handler om anstendighet. Det er viktig å huske på en dag som denne. Den anstendigheten må gjelde oss alle, sa Hareide, som slo fast at hele saken handler om tillit, mellom folk og politikere, men også mellom regjeringen og Stortinget.

Han påpekte også at han tar avstand fra de som prøver å bagatellisere debatten.

– Noen har sagt at dette bare er en facebook-post, og at det er en debatt om debatten. Jeg vil ta avstand fra en sånn bagatellisering. Det alvorlige er innholdet og hva det nører opp under.

Han sa at de ikke bare var denne hendelsen som førte til at Listhaug lenger ikke har KrF sin tillit.

– Når tilliten til justisministeren for mange av oss ble borte, er det også fordi denne saken føyer seg inn i et større mønster. Vi har vurdert tillit som en helhet. En statsråd skal bygge bruer, ikke murer. En statsråd skal inkludere, ikke ekskludere. En statsråd skal bygge tillit, ikke mistillit, sa Hareide og viste til tidligere Listhaug-utspill om gullstoler og godhetstyranni.

– Flere av utspillene har vært splittende og ikke en statsråd verdig, framholdt han.

KrF-fylkesledere er overrasket og glad

KrFs fylkesleder i Nordland, Ingelin Noresjø sier Listhaug gjorde det eneste rette ved å gå av som statsråd:

– Jeg er overrasket og glad for at hun tok den beslutningen. For KrF og min egen del ser jeg frem til å få en større anstendighet tilbake i politikken fra regjeringsmedlemmene, så får Sylvi Listhaug gjøre det hun sier hun kommer til å gjøre fra Stortinget. At hun skal ha blitt utsatt for en heksejakt for stå for hennes egen regning. Dette har hun lagt helt opp til selv, sier Noresjø til VG.

– Anstendigheten tilbake

Fylkesleder Hege Irene Fossum i Buskerud KrF sier hun ser at Sylvi Listhaug nå har tatt konsekvensen av at hun ikke har tillit blant flertallet i Stortinget.

– Vi må nå gjøre det vi kan for å bygge tillit mellom mennesker i Norge og bringe tilbake anstendigheten i det offentlige ordskiftet, sier Fossum.

– Hva tenker du om at Listhaug kaller KrF et parti uten ryggrad?

– Jeg mener det må være stikk motsatt, at vi viser at vi har ryggrad med det vedtaket vi gjorde i går, der vi ga klar melding om at tilliten til Listhaug er borte, og at bakgrunnen for det er måten hun har operert og ordlagt seg på som minister. KrF har tatt ansvar og sagt klart ifra om at det ikke er akseptabelt, sier Fossum.

– Det er veldig alvorlig at vi har kommet dit, men jeg syns det er bra at Listhaug tok Stortingets flertall til etterretning, skriver fylkesleder Espen Andreas Hasle i Oslo KrF i en sms til VG.

– Voksent gjort av henne

KrFs fylkesleder i Trøndelag, Jon Normann Tviberg, kommenterer Listhaug-avgangen på denne måten:

– Jeg syns det var voksent gjort av henne å ta ansvar i denne vanskelige saken, det skal hun ha ros for. Men noen heksejakt er hun ikke blitt utsatt for, sier Tviberg til VG.

Per Sverre Kvinlaug, fylkesleder i Agder KrF skriver følgende i en sms til VG:

– Listhaug har med dette tatt konsekvensene av at hun ikke har tillit blant flertallet i Stortinget. Dette er en naturlig konsekvens.

KrFs fylkesleder i Hedmark, Oluf Maurud, sier han er fornøyd med at Listhaug går av som minister.

– Når vårt landsstyre sier hun ikke har tillit, så ønsket vi at hun skulle trekke seg. Sånn sett er vi fornøyd med det.

Han mener uttalelsene om at norsk debatt har vært en barnehage, at hun skal ha blitt utsatt for heksejakt og at KrF er et parti uten ryggrad må stå for hennes egen regning.

– Vi har hatt ryggrad, vært tydelige og sagt det vi mener, sier Maurud.

Enstemmig mistillit i KrF

Mandag stemte et enstemmig landsstyre i KrF for mistillit, og Sylvi Listhaug mener partiet mangler «ryggrad». Den avgåtte justisministeren sår tvil rundt hvorvidt KrF virkelig er et borgerlig parti.

– Det er et parti uten styring og uten vei videre, sier Listhaug.

Samtidig kaller hun norsk politikk for en «ren barnehage».

– Da er det min oppgave å opptre voksent, sier Listhaug.

Krisemøte mandag

Listhaug satt mandag kveld i krisemøte i statsministerboligen. På møtet deltok også partilederne og de parlamentariske lederne i regjeringspartiene.

På tirsdagens pressekonferanse sa statsministeren at Listhaug tok beslutningen om å trekke seg sent mandag kveld.

Krisen ble utløst da Listhaug la ut et bilde på Facebook med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

At hun til slutt beklaget saken, sammen med statsminister Solberg, holdt ikke for opposisjonen.

