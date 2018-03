FJELLSTØTT: 4 år gamle Matilda deltar i skihopp under OL-dagen i barnehagen i Holmenkollen. Det var nydelige forhold da familie og barn var samlet til konkurranser i ulike grener. Foto: Cicilie S. Andersen, VG

Kjølig knallpåske i Sør-Norge, nordavind og snøbyger i nord

Harald Vikøyr

Cicilie S. Andersen (foto)

Publisert: 24.03.18 08:03

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-24T07:03:48Z

Finn fram solkrem, leppestift med faktor og sjekk solbrillene! Med unntak av litt gråvær inn mot Vestlandet, stikker Sør-Norge av med det aller beste påskeværet.

Men også i nord kan folk finne flotte påskedager!

Et lavtrykk som sender en nedbørsfront inn over landet palmehelgen, har forskjøvet seg litt mot nord, slik at hovednedbøren treffer inn mot Nordland, og bare sender en og annen regn- eller sluddbyge inn over Vestlandet.

Reddes av høytrykk

Når vi kommer inn i selve påskeuken, er det noe så sjeldent som et høytrykk fra Grønland som strekker en høytrykksrygg inn over Sør-Norge. Dette ser ut til å prege været det meste av uken.

I nord ser det ut til at den nordavinden som allerede har gjort seg gjeldende og gir snøbyger på kysten, bare vil fortsette og fortsette. Faktisk viser prognosene at dette blir situasjonen i nord hele påsken til ende. Meteorologen melder likevel om ganske brukbart vær i indre strøk, og ikke minst sør i Nordland.

Det er betydelig snøskredfare i hele Nord-Norge og deler av Vestlandet – sjekk forholdene på varsom.no.

– Nå skal jeg til Sogn, men kanskje det aller beste påskeværet vil være litt nord på Østlandet, sier Ina Ynnesdal, meteorolog i StormGeo .

Hun har laget påskevær-oversikten for VG.

Her er oversikten:

Lørdag 24. mars:

Nord-Norge : Nordlig vind, snøbyger på kysten fra Lofoten til Kirkenes, lettere i indrestrøk. Kan bli 15–20 minus på Finnmarksvidda, mens Bodø ligger rund 0 til minus 5. OBS: Fare for et hissig polart lavtrykk øst på Varanger-halvøya.

Midt-Norge : Flott dag i Trøndelag og Møre og Romsdal: Opphold, perioder med sol, kan komme opp i 5–6 plussgrader.

Østlandet og Sørlandet : Oppholdsvær, perioder med sol, utrygt for tåke om morgenen. Noen plussgrader midt på dagen.

Vestlandet : Regnbyger, mest i Sogn, mindre i Rogaland. Snøgrense 300–500 meter. Avtar i løpet av dagen.

Palmesøndag 25. mars:

Nord-Norge : Fortsetter som lørdag, men lettere vær sør i Nordland, som kan få mye pent vær.

Midt-Norge : Skyet, lett snø eller sludd, regn i Møre og Romsdal.

Østlandet og Sørlandet : Mye fint vær. Fortsatt utrygt for morgentåke.

Vestlandet: Bygevær, mest nedbør i ytre strøk. Snøgrense 300–500 meter. Opptil 4–5 plussgrader.

Mandag, tirsdag og onsdag:

Nord-Norge : Nordavind, snøbyger på kysten fra Lofoten og nordover og østover. Bedre vær i indre strøk. Fint vær i sørlige Nordland.

Midt-Norge: Gråværet letner i løpet av mandagen, og vi får noen fine dager i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Østlandet, Sørlandet og Vestlandet: Mandagen starter med skyer og til dels litt snø og sludd. Gradvis finere vær fram mot onsdag.

Hovedpåsken – skjærtorsdag til 2. påskedag:

Nord-Norge: Nordavinden fortsetter ut hele påsken, med snøbyger. Vindretningen dreier litt mot vest, og dette gjør at snøbygene kan trekke lenger inn i landet. Også Nordland kan merke nordvesten og snøbygene.

Midt-Norge: Kan få snøbyger og nordvest, eller pent vær. Den største usikkerheten i prognosen er hvor langt sør snø og nordavind kommer til å trekke. Dette kan variere fra dag til dag, alternativet er at Midt-Norge får merke høytrykksryggen som er varslet over resten av Sør-Norge.

Østlandet, Sørlandet og Vestlandet: Pent, kaldt påskevær. Høytrykks-løsningen i prognosen har vært stabil i flere dager, og ser ut til å slå til. I så fall får Sør-Norge sør for Stad og Dovre 4–5 flotte påskedager! Merk likevel at dette er en prognose som går 7–12 dager fram i tid, og usikkerheten noe større.

Denne artikkelen handler om Vær

StormGeo

Snø

Påske