FLEST FLYR: I dag er det rundt 300.000 som tar den rundt fem timer lange togturen mellom Oslo og Stockholm hvert år. Nye utredninger viser at det er mulig å få tiden ned til under tre timer. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Vil ta deg til Stockholm med tog på under tre timer

Publisert: 24.03.18 12:56 Oppdatert: 24.03.18 13:24

Dagens togtur fra Oslo til Sveriges hovedstad tar rundt fem timer. To utredninger konkluderer nå med at det er mulig å redusere reisetiden drastisk.

Rundt 1,4 millioner mennesker reiser med fly mellom Oslo og Stockholm hvert år. Kun 300.000 velger toget. Mye av grunnen til dette er den store forskjellen i reisetid, mener Det svenske Trafikverket.

I en konseptutvalgstudie, i samarbeid med blant andre Jernbaneverket og Statens vegvesen, har de sett på mulighetene for en ny togstrekning mellom de to hovedstedene som kan redusere reisetiden med over to timer.

Studien konkluderte med at strekningen har stort potensial og også et godt kundegrunnlag.

– En jernbanerevolusjon

En annen utredning utført av Oslo-Sthlm 2.55, et selskap som eies av svenske byer og regioner langs strekningen, har konkludert med at det er mulig å få reisetiden helt ned til to timer og 55 minutter. Og at dette er gjennomførbart ved å benytte en kombinasjon av eksisterende og nye togstrekninger. En konklusjon også Trafikverkets studie konkluderte med.

De mener også at det er kommersiell interesse for å utbedre og utvikle togstrekningen.

– Oslo-Stockholm kan være starten på en jernbanerevolusjon, som vil gjøre det bedre og mer miljøvennlig å reise for alle, sier Arne Nævra, stortingsrepresentant for SV til VG.

Både Ap og SV er for å utrede muligheten på norsk side, og la torsdag frem forslag i Stortinget om å starte en konseptutvalgutredning på norsk side av strekningen.

– Beregningene i disse rapportene viser at det kan være økonomisk lønnsomt å drive en jernbane mellom Oslo og Stockholm. Det er en helt ny situasjon. I dag bruker staten store millionbeløp på subsidiering av jernbanen, sier Nævra.

Kommersielt mulig

– Mange tenker at det er langt mellom de to byene, men det stemmer ikke. Det er 40 mil i rak linje og det er også en av de mest befolkningsrike strekningene i Sverige. Betydelige inntekter kan skapes om det kommer et bedre togtilbud, sier Jonas Karlsson, administrerende direktør for prosjektet Oslo-Sthlm 2.55, til VG.

Han forteller at en del av infrastrukturen som trengs til prosjektet allerede finnes, og at man ved å komplimentere denne vil kunne få et tilbud som kan utkonkurrere reisetiden med fly.

– Det behøves ikke bygge en helt ny bane, men et antall lenker som vil gi store forbedringer. Da vil man klare å få en helt ny reisetid mellom byene med helt vanlig tog og helt vanlig jernbane. På noen strekninger vil man kunne komme opp i 250 kilometer i timen, sier Karlsson.

Selskapet har beregnet kostnadene til rundt 60 milliarder kroner.

– Det finnes kommersielle interesser, store deler av investeringen kan finansieres kommersielt, men den svenske og norske stat må også på banen, mener han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skriver til VG at det er planlagt store investeringer i norsk jernbane de neste årene, og at prosjektet Oslo-Sthlm 2.55 er et spennende tillegg – både med tanke på reisetid og finansiering.

– Samferdselsdepartementet har hatt møte med de ansvarlige for Oslo-Stockholm 2.55 og blitt informert om planene. I Nasjonal transportplan 2018–2029 varslet regjeringen at det skal utarbeides en konseptvalgsutredning for Kongsvingerbanen, og den grensekryssende persontogtrafikken vil være et viktig element i denne utredningen, skriver Solvik-Olsen.

Miljøgevinst

Ifølge Karlsson kan man i eksempelåret 2040 ha flyttet 1.4 millioner flyreisende over på tog. Noe som også vil tjene miljøet godt. Ifølge han vil det kunne spare kloden for 63.5 tusen tonn kulldioksid i året.

Miljøaspektet klinger godt i ørene på SV-politiker Nævra.

– Det blir en klimagevinst, i tillegg til en økonomi i dette som er utrolig spennende, mener han.

Nævra mener at staten absolutt bør komme på banen.

– Hvis det er kommersielt interessant for private selskaper å investere, da bør det også være utrolig interessant for den norske stat å gjøre det samme. Da er det slik at staten «legger ut» for kostnader den får igjen, og dermed får vi samtidig en offentlig eid jernbane, sier han.

Den svenske regjeringen la onsdag frem strekningen Oslo–Stockholm via Örebro som en av strekningene som bør prioriteres av EU, noe Karlsson mener åpner dører for både ytterligere utredning og muligheter for støtte.

– Det er vanskelig å si når dette kan være ferdig, men det er teoretisk mulig å få det til innen år 2030, sier Karlsson.

