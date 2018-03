BER LISTHAUG GÅ: Geir Bekkevold mener Listhaug bør gå dersom hun ønsker regjeringen alt godt. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Geir Bekkevold (KrF): – Vi er ikke tjent med en slik justisminister

Publisert: 15.03.18 23:06 Oppdatert: 15.03.18 23:59

Geir Bekkevold (KrF) mener det ville gitt regjeringen arbeidsro om justisminister Sylvi Listhaug trakk seg.

Torsdag kveld gikk KrF-politiker og stortingsrepresentant Geir Bekkevold ut med en klar anbefaling til justisminister Sylvi Listhaug på sin Facebook-side :

«Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg! Det ville gitt den sittende regjering arbeidsro, og kanskje kan både storting og regjering konsentrere seg om alle de viktige politiske sakene vi tross alt har til behandling,» skriver han.

Han avslutter innlegget med at det er «trist at landets justisminister tar så mye oppmerksomhet».

I en sms til VG skriver Bekkevold at han ikke lenger har tillit til Listhaug.

– Jeg mener helt oppriktig at landet ikke er tjent med å ha en justisminister som opptrer så splittende! Dagen i dag har ikke endret min oppfatning! Men jeg sier dette på egen regning, har sånn sett respekt for at min egen stortingsgruppe kommer fram til en annen konklusjon, sier han.

Han legger til at når det gjelder mistillitsforslaget skal de ta det i gruppen.

Hareide: – Listhaugs opptreden har svekket vår tillit

En KrF-kilde sier til VG at de mest sannsynlig ikke vil støtte et mistillitsforslag mot Listhaug, men at disse sakene har sin egen dynamikk – og at ting kan endre seg. VG kjenner til at det er flere sprikende meninger om dette innad i KrF.

KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke si om partiet kommer til å støtte forslaget om mistillit, men fastslår at det naturligvis er noe KrF må vurdere.

Han sier også at partiet ser alvorlig på saken.

– Den opptredenen vi har sett fra Listhaug i hele denne saken, fra fredag til i dag, har svekket vår tillit til henne, sier han.

– Listhaug ble presset

KrF er sammen med Ap, SV, Sp, MDG og Rødt om å fremme sterk kritikk mot justisministeren etter Facebook-innlegget hun publiserte på Facebook fredag forrige uke, og som etter flere dager endte med at Listhaug etter flere opptredener på Stortingets talerstol torsdag til slutt ga en uforbeholden unnskyldning.

Da hadde kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner allerede gjort det samme på regjeringens vegne . Han slapp imidlertid flere opptredener. Hans unnskyldning blir av opposisjonen på Stortinget vurdert som ektefølt og god.

– Jeg sa fra Stortingets talerstol at det var klasseforskjell på den unnskyldningen som kom fra Jan Tore Sanner og den som kom fra Sylvi Listhaug. Vi opplever at Jan Tore Sanner mente det han sa i dag, men vi opplever at Sylvi Listhaug er presset til å komme med en unnskyldning. Så var det en uforbeholden unnskyldning som kom fra Sylvi Listhaug til slutt, og det har betydning nettopp fordi det kom fra Stortingets talerstol, sier Hareide.

Forstår Ap veldig godt

Selv om KrF fortsatt er i tenkeboksen om et mistillitsforslag, har KrF-lederen full forståelse for at Ap valgte å støtte initiativet fra Rødt.

– Jeg forstår veldig godt det Arbeiderpartiet har gjort i dag, sier Hareide som reagerer kraftig på utspill som antyder at Arbeiderpartiet har brukt 22. juli-terroren til politisk retorikk.

– Jeg opplever at AUF har stått i en utrolig krevende politisk situasjon, og så har de nettopp ikke brukt 22. juli i politisk retorikk. De har stått oppreist. De har forholdt seg til at det er én gjerningsmann, og aldri falt for fristelsen til å gjøre det til flere. Og så opplever de at landets justisminister angriper Arbeiderpartiet for nettopp å svikte i terrorens sak. Derfor har jeg faktisk en viss forståelse for den konklusjonen Arbeiderpartiet har landet på.

BT: KrF-fylkesledere på Vestlandet har svak tillit til Listhaug

Også KrFs fylkesledere i Hordaland og Sogn og Fjordane mener justisminister Sylvi Listhaug (Frp) er svekket, men lar stortingsgruppen avgjøre spørsmålet om tillit.

– Det føltes ikke som en oppriktig unnskyldning. Hun måtte jo trues til å si det. Det var bra at Stortinget vedtok en sterk kritikk av henne, og at hun fikk en skikkelig smekk. Hun må få beskjed om at dette går ikke an, sier Beate Bondevik Lie, fylkesleder i Sogn og Fjordane KrF, til Bergens Tidende .

Leder Dag Sele i Hordaland KrF mener at også statsminister Erna Solberg er svekket, siden det dro ut før Listhaug ga en uforbeholden unnskyldning på Stortingets talerstol torsdag.