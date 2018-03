Foto: Tore Kristiansen

KrF-topp: Bør tidligst gå i regjering om ett år

KrFs fremste tillitsvalgte har ingen hast med å gå inn i Solberg-regjeringen tross elendige målinger og skvis-situasjon i Stortinget. Minst hastverk har KrF-gruppeleder Widar Skogan i Troms.

– KrF kan ikke inngå i et samarbeid med en regjering der Fremskrittspartiet er med, før neste års landsmøte eventuelt har endret vedtaket fra vårt siste landsmøte, sier gruppeleder Widar Skogan (KrF) i Troms fylkesting til VG. Han mener partiet skylder velgerne og seg selv ærlighet og forutsigbarhet selv om både statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen de siste dagene har minnet KrF-leder Knut Arild Hareide om at deres dører står åpne for ham i en borgerlig flertallsregjering.

– Handler om politikk, ikke om Listhaug

Skogan, som var Troms KrFs førstekandidat før siste stortingsvalg, ønsker ikke å forskuttere hva han selv mener om at KrF deltar i en fremtidig regjering der Frp er med.

Men han mener det er viktig at partiet er lojal mot prosessen som er planlagt. Fremfor alt mot både beslutningen i partiets høyeste organ – landsmøtet i 2017 og valgløftet som ble gitt sist høst om å ikke delta i en regjering der Frp er med.

– Diskusjon om regjeringsdeltagelse for KrF bør handle om regjeringens helhetlige politikk og ikke om hvilke statsråder de andre regjeringspartiene har. Dette gjelder også Sylvi Listhaug, fastslår Skogan.

– Landsstyret kan bestemme

Nestleder Hans Fredrik Grøvan i KrFs stortingsgruppe har stor forståelse for Widar Skogans standpunkt.

– Men det er også slik at et hvis landsstyret gir seg selv myndighet til å delta i en regjering, så er det et gyldig vedtak, sier Grøvan.

Han minner om at det i utgangspunktet var landsstyret i KrF som gjorde vedtaket om å ikke delta i en regjering der Frp var med, og at landsmøtet sluttet seg til dette.

– Men jeg har stor forståelse for at Skogan mener et så viktig spørsmål må behandles i partiets høyeste organ som er landsmøtet, legger Grøvan til.

KrF er et av flere partier som holder sine landsmøter annethvert år, kun i valgår. Neste KrF-landsmøte er våren 2019.

Motforestillinger mot Frp

Bakteppet for diskusjonen som nå har skutt ny fart etter Sylvi Listhaugs avgang, er at mange i Kristelig Folkeparti, inkludert partileder Knut Arild Hareide, har hatt sterke motforestillinger mot å delta i en regjering sammen med Fremskrittspartiet.

Flere har pekt på at Listhaug, som ved sin avgang kalte KrF for et parti uten ryggrad, kan ha gjort veien lettere inn i regjeringskontorene for Kristelig Folkeparti.

Men også første nestleder Olaug Bollestad i KrF holder seg lojalt til den planen som er lagt i partiet om at landsstyret først skal diskutere strategi om en mulig deltagelse i en regjering i april, hvoretter saken skal ut på en bred høring i partiet.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at hun liker å være ettertraktet av landets mektigste dame.

Senest etter Sylvi Listhaugs avgang tirsdag, understreket Erna Solberg at en borgerlig flertallsregjering med KrF inkludert, er å foretrekke.

Ettertraktet

– Det er kjekt at Erna inviterer og at statsministeren har et oppriktig ønske om å ha oss med. Så får KrF ta den prosessen vi må ha. Men vi er ikke der nå at vi tar en avgjørelse: Dette skal opp i sentralstyret, i landsstyret i april, så skal dette på høring før vi kommer til en slutning på dette tidlig til høsten, sier Bollestad til VG.

Hans Fredrik Grøvan er opptatt av at prosessen har fremdrift.

– Vi skal ha en grundig prosess og med god involvering, men uten at det drar unødvendig lenge ut i tid. En beslutning om en eventuell deltagelse i regjeringen må forankres skikkelig i partiet, sier han.

Grøvan tror partiet trenger å fordøye det som har skjedd i det siste, der som kjent KrF kom i en svært sentral rolle som vippeparti – og var klar til å støtte mistillitsforslaget mot Solberg-regjeringen sist tirsdag.

I skvis og på vippen

– Hvor krevende er det å være i en slik kombinasjon av skvis- og vippeposisjon på Stortinget?

– Det gir oss en fantastisk mulighet til å få gjennomslag og vippe flertallet i flere saker. Men samtidig betyr det mindre fokus på å profilere egne politiske saker – enn vi ville hatt i en regjering. Jeg har for min del ikke konkludert om hva som er det beste for KrF, sier Hans Fredrik Grøvan.

Olaug Bollestad sier at KrF skal samle hele partiet i det hun kaller prosjektet med å lage en ny politisk strategi. Hun er fullstendig klar over at partiet for tiden ligger på tretallet på noen partimålinger.

– Det viktigste for oss nå er å fullføre denne prosessen med å bygge vårt politiske prosjekt før vi snakker om regjeringsdeltagelse.