DILEMMA: Knut Arild Hareide er i en vanskelig skvis. Foto: Kristiansen, Tore

Forsker: - Vanskelig for KrF å felle en borgerlig regjering

Publisert: 18.03.18 06:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-18T05:53:22Z

Mens KrF må ta stilling til om de skal kaste landet ut i regjeringskrise, lekker velgerne til borgerlig side.

– Det er de taktiske avveiningene i KrF som avgjør hva som skjer. Og der er det hensyn som taler både for og mot mistillitsforslag, sier valgforsker Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger (UiS).

– Vil markere en grense

Stemmer KrF for mistillit, må statsminister Erna Solberg (H) ta stilling til om hun vil la justisminister Sylvi Listhaug (Frp) gå og fortsette uten henne, eller ikke. Frp-kilder VG har snakket med tror imidlertid Solberg kommer til å stille kabinettsspørsmål, slik at det blir regjeringskrise hvis KrF støtter mistillitsforslaget.

Solberg vil ikke si om regjeringen vil stille seg bak Sylvi Listhaug eller ikke. Det svarer hun bare på i Stortinget, sier hun.

Tuastad mener det vil være svært vanskelig for KrF å felle en borgerlig regjering, fordi mange av deres velgere plasserer seg på høyresiden. Samtidig mener han det finnes sentrale ting som taler for å stemme for et mistillitsforslag.

– KrF vil markere en grense for hva Stortinget kan finne seg i, og at den populistiske delen av Frp som Listhaug representerer står for noe de ikke kan akseptere. I det har ledelsen nok stor forståelse blant sine kjernevelgere for å markere en hard linje. Vi må huske at KrF representerer en slags anstendighet, sier Tuastad.

Han minner om at KrF har funnet seg i veldig mye fra Frp som støtteparti for den blåblå regjeringen i forrige periode, og at mange kan ha fått nok av hennes utspill - Listhaug har blant annet sagt at Knut Arild Hareide «sleiker imamer opp etter ryggen».

Det beste for både KrF og Regjeringen, mener Tuastad, ville være om Solberg hadde flyttet på Listhaug. Men det kan være for mye for Frp å svelge.

– Da kunne KrF markere at de betyr noe uten at de trenger å felle regjeringen. Hvis Frp hadde vært villige til å sette seg selv til siden for regjeringsprosjektet, så hadde det også vært det beste for regjeringen og for Erna Solberg.

– I velgerspagat

KrF ser samtidig ut til å miste grepet om velgerne. I et partibarometer Respons Analyse har gjort på oppdrag fra VG torsdag og fredag denne uken, faller oppslutningen 1,2 prosentpoeng fra VGs ordinære mars-måling ned til 3,2 prosent. Dermed er de solid under sperregrensen på fire prosent.

Tuastad påpeker at KrF mister velgere til borgerlige Høyre og Venstre, men også at de ikke har tiltrukket seg nye velgere fra partiene på venstresiden.

– Da KrF ikke lenger var en garantist for en borgerlig regjering, begynte de tradisjonelle kristne høyrevelgerne å tvile. Det hadde ikke gjort noe hvis de fikk inn velgere fra venstresiden. Det store problemet til KrF er at de ikke har klart å markere seg og utnytte vippeposisjonen.

Han mener denne pressede situasjonen har tilspisset velgerspagaten Hareide står i: Uansett hva de gjør, vil KrF kunne tape velgere.

– Det er håp for KrF, men det vil fort kunne komme nye krisetall hvis ikke de ikke klarer å åpne velgerkanalen. Er de lojale mot høyresiden, får de ingen nye velgere. Men hvis de går for langt kan de tape veldig mange flere velgere til høyresiden.

Splittet om Listhaug

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit mener KrFs velgere er splittet om hva de mener må skje med Listhaug: På den ene siden er mange svært skeptiske til henne. Særlig etter at politiet aksjonerte mot familie i kirkeasyl på Fitjar, noe Listhaug var informert om.

– Hareide gikk til valg på at han skulle få Listhaug ut av statsrådstolen. Samtidig ønsker han ikke å kaste Solbergs regjering. KrF har havnet i en skvis, og har allerede tapt så mye at de har lite igjen å tape. Det er det som har Hareides dilemma, sier Skartveit.

MDGs Rasmus Hansson mener KrF bør stille sine åtte stortingsrepresentanter fritt, slik at de som ønsker det kan stemme for å kaste Listhaug. Skartveit mener slett ikke det vil bidra til å få KrF ut av den skvisen de er i.

– Det vil overraske meg hvis de gjør det i et sånt spørsmål. Hvis et parti er splittet i synet på hvem som skal være i regjering er de ikke lenger et parti - da rakner alt, fastslår hun.

Tirsdag møtes Stortinget for å stemme over mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug som Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG har stilt seg bak.

Arbeiderpartiet åpnet lørdag for å la være å stemme for mistillit om Listhaug flyttes til et annet departement. Det har KrF-leder Knut Arild Hareide vært positiv til. Men dette har ikke blitt godt mottatt av Frp.

KrF skal bestemme seg for om de vil stemme for mistillit eller ikke på mandag. Gjør de det, kan de ende opp med å bli partiet som sørger for å velte hele regjeringen.