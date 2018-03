Hareide: – Problemet med Listhaug stikker dypere

Publisert: 19.03.18 12:00

STORTINGET (VG) KrF-topper fra hele Norge sitter nå i krisemøte om justisminister Sylvi Listhaugs skjebne. Knut Arild Hareides beskjed til regjeringen er at statsminister Erna Solberg må ta grep.

KrF-toppene samlet seg klokken 12 til det ekstraordinære landsstyremøtet hvor de skal vurdere mistillitsforslaget mot justisminister Listhaug (Frp).

Partileder Knut Arild Hareide småløp inn til møtet og nektet å avsløre sitt standpunkt til pressen.

– Jeg har et tydelig råd å ta med til landsstyret i dag, sa han på spørsmål om hvorvidt han har tillit til Listhaug.

Ved å kalle inn til landsstyremøte i dag ga KrF-ledelsen statsminister Erna Solberg (H) helgen på å eventuelt ta grep overfor Sylvi Listhaug (Frp) selv. Det skjedde ikke, og ifølge VGs kilder har Solberg isteden varslet Hareide om at hele regjeringen står for fall hvis de stemmer for mistillit mot justisministeren.

Fakta Fakta om kabinettsspørsmål og mistillitsvotum * Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få en sak vedtatt. * Når en regjering eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål. * I Norge har kabinettsspørsmål blitt brukt en rekke ganger. Regjeringene Kåre Willoch i 1986 og Kjell Magne Bondevik i 2000 gikk av som følge av et kabinettsspørsmål som ikke fikk den nødvendige støtte. * Et mistillitsforslag kan rettes mot regjeringen samlet eller enkelte av dens medlemmer. * Det stilles ikke noe krav til begrunnelse for mistillitsforslaget. Politisk uenighet eller ønske om regjeringsskifte kan være grunnlag for mistillitsforslag. Andre ganger brukes mistillitsforslag som reaksjon på brudd på konstitusjonelle plikter, for eksempel regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. * Dersom mistillitsforslaget får flertall i Stortinget, har regjeringen eller statsrådene vedtaket gjelder en rettslig plikt til å gå av. * I norsk parlamentarisk praksis har mistillitsforslag forekommet ofte, men bare få ganger er det blitt vedtatt. Blant de mest kjente er mindretallsregjeringen til Einar Gerhardsen som ble felt i 1963 etter Kings Bay-saken. Kilde: NTB

I sin tale til landsstyret ba Hareide om at Solberg hindrer det i å gå så langt. I helgen ga han en klar beskjed til Solberg over telefon:

– Jeg har uttrykt en tydelig melding på vegne av KrF om å ta grep for å hindre et mistillitsforslag i Stortinget, sier Hareide.

Han understreket også at konklusjonen så langt ikke var klar.

– Det er ikke med lett hjerte vi går inn i dagens møte. Konklusjonen er ikke gitt, sa han til landsstyret.

1 av 3 PRESSET: KrF-lederen er under stort press, både fra Høyre og regjeringen og egne velgere før det avgjørende møtet. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Avstemning tirsdag

Det var Rødt som fremmet mistillitsforslaget i Stortinget sist uke. Ap, Sp, SV og MDG har allerede stilt seg bak det.

Dersom KrF beslutter å gjøre det samme, er det flertall på Stortinget for å vedta mistillit mot Listhaug.

Avstemningen over forslaget skjer i Stortinget i morgen.

Søndag lå det an til at statsminister Erna Solberg (H) vil gå av dersom det blir flertall for mistillit, ifølge VGs kildeopplysninger .

Flere av opposisjonspartiene som har stemt for mistillitsforslaget, har åpnet for at Listhaug kan fortsette som statsråd i et annet departement enn justisdepartementet, men dette vil ikke Frp akseptere .

Terrorinnlegg om Ap

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Listhaug er justisministerens terrorinnlegg om Arbeiderpartiet som ble lagt ut på hennes Facebook-side 9. mars. I innlegget, hvor det også var et bilde av væpnede krigere, het det:

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Innlegget ble senere slettet, noe som ble begrunnet med manglende rettigheter til å bruke bildet som lå sammen med teksten.

I sin innledning til landsstyret sier Hareide om terrorinnlegget:

– Det er et sterkt eksempel på å stille andres motiver i tvil, og det i en så viktig sak. Og når vi kjenner bakteppet for 22. juli, blir det enda mer alvorlig.

Han uttalte seg også kritisk om måten Listhaug håndterte saken i Stortinget sist uke, da justisministeren gang på gang måtte opp på talerstolen for å beklage .

– Problemet er at justisministeren, som har skapt denne krisen etter å ha vært unnvikende i seks dager, måtte ha fire forsøk på å komme med en skikkelig unnskyldning i Stortinget, selv om den var varslet av statsministeren på forhånd. Det vitner om at problemet med Listhaug som justisminister, stikker dypere enn den konkrete enkeltsaken, sier Hareide.

– Har vi tillit til at Listhaug mente det hun sa i sin unnskyldning til Stortinget?, spør han.

KrF-lederen forteller samtidig at han har tilgitt justisministeren.

– Jeg har tilgitt Sylvi Listhaug. Spørsmålet er om vi har tillit til henne som justisminister. Det skal vi diskutere her i dag, sier KrF-lederen.

Han tar avstand fra dem som sier det omdiskuterte innlegget 9. mars «bare var en Facebook-post».

– Nå må det bli slutt på splittende retorikk og fremferd, sier Hareide.

Etter partilederens åpningstale var over, gikk resten av møtet for lukkede dører.

VG får opplyst fra Statsministerens kontor at det ikke er lagt opp til noen egne pressepunkt om den politiske situasjonen.

Venstre-leder og kulturminister, Trine Skei Grande, har også forholdt seg til sitt planlagte program. Hun er reist til Trøndelag.

Frp er det eneste regjeringspartiet som har lagt opp til et eget møte etter KrFs landsstyremøte i dag.