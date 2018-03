HAN BESTEMMER: KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Tore Kristiansen

Slik blir dagens Listhaug-drama

Publisert: 20.03.18 05:32 Oppdatert: 20.03.18 07:05

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-20T04:32:10Z

De fleste tror KrF-leder Knut Arild Hareide vil stemme mot mistillitsforslaget for å redde regjeringen, men han kan også felle den. Her er scenarioene.

Med alvorlige miner ble Sylvi Listhaug og hennes rådgiver Espen Teigen kjørt bort fra statsministerboligen mandag kveld – etter et møte der KrFs manglende tillit til justisministeren var tema .

KrF-leder Knut Arild Hareide var krystallklar etter å ha sittet fire timer sammen med sitt landsstyre mandag ettermiddag: For å unngå en mistillitssituasjon, må Erna Solberg «ta grep».

Overfor VG utdypet hans parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan i går kveld dette: han kan ikke se så mange andre utveier for Erna Solberg enn at Sylvi Listhaug enten skifter departement eller går tilbake til Stortinget.

Når Hareide i sitt korte innlegg til media etter gårsdagens landsstyremøte forlangte at statsministeren tar grep, så er det en endring i Listhaugs fremtid som er selve grepet.

Trolig vil mye være avklart i samtaler mellom lederne i Høyre, KrF og Frp før tirsdagens stortingsmøte: Erna Solberg vil trolig vite hvor tålegrensen til Hareide og KrF-gruppen vil være når hun ankommer Stortinget litt før klokken ti.

Da vil det trolig også være avklart om Listhaug må gå av eller skifte departement – eller om hun fortsetter som svekket statsråd. Men så kan altså Hareide også sjokkere ved å kjøre sentrumsløpet fullt ut.

VG har gått opp prosedyre og politikk for hva som ligger an til å skje på Stortinget:

Stortinget samles klokken 10. Da vil stortingspresidenten ta opp forslaget om mistillit til Listhaug.

Det er ikke endelig avklart, men etter hva VG forstår er man blitt enige om å gi ti minutter taletid til de åtte parlamentariske lederne. Det betyr at de åtte ikke vil være ferdige før rundt 11.20.

Det går etter størrelse på de politiske partiene på Stortinget og presidenten vil be Ap-leder Jonas Gahr Støre innlede. Så følger parlamentarisk leder Trond Helleland og de øvrige seks parlamentariske lederne fra Sp, Frp, SV, Venstre, KrF og Rødt.

Så vil justisminister Sylvi Listhaug bli tilbudt ordet, hvis hun ønsker det, før statsminister Erna Solberg avslutter runden, trolig litt over klokken 11.30. Da er det flere mulige utfall:

1. Det mest sannsynlige utfallet

Statsministeren går på talerstolen og sier at hvis det blir flertall for mistillitsforslaget mot hennes statsråd, justisminister Sylvi Listhaug, så vil regjeringen levere sin avskjedssøknad. Da er kabinettsspørsmålet et faktum.

Det vil presse KrF til å foreta et valg. Hvis Solberg velger den løsningen, så er det vel vitende om at det var flertall av landsstyremøtet i KrF som innstilte på mistillit mot Listhaug, men at det var knapt noen som sa at de mener KrF bør sørge for at Solberg-regjeringen går av.

De som kjenner prosedyren, sier det da åpner for at Hareide vil be om en pause i behandlingen, som han har anledning til, for å søke råd hos sin stortingsgruppe.

Det er ventet at gruppen ikke ønsker å felle regjeringen. Derfor vil han komme tilbake og be om at han kan avgi en såkalt stemmeforklaring:

Han vil si at de har støttet mistillit mot Listhaug, men siden statsministeren setter regjeringens fremtid i spill, så vil KrF ikke støtte mistillitsforslaget: De har fått vist kraftfull motstand mot justisministeren, men vil ikke kaste regjeringen.

2. Kilder: Må bytte departement

Det betyr at regjeringen fortsetter og det med en meget svekket justisminister, som faktisk ikke har tillit i flertallet i Stortinget.

En mulighet er at det inngås avtaler hvor Hareide, som takk for at han spiller på lag med regjeringen tirsdag, kan få gjennomslag for at Listhaug etter hvert skal få andre oppgaver i regjeringen.

3. Regjeringen går av

VG kjenner til at det er krefter i KrF som mener partiet må benytte anledningen til å få Frp ut av regjeringen, fordi det er eneste måten å berede grunnen for en Høyre-sentrumsregjering.

Hvis Hareide lytter på det øret, så kan Høyre-Frp-regjeringens dager være talte. Da vil han fremstille det som om de har et moralsk ansvar. Det vil kunne være tirsdagens store sjokk.

4. Listhaug går av

En mulighet er at det blir en prosess i Frp i løpet av natten og morgentimene tirsdag. Både Frp-leder Siv Jensen og partiledelsen har gjentatte ganger gitt sin fulle støtte til Listhaug.

Men hvis Jensen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, fiskeriminister Per Sandberg, resten av statsrådene og en haug med statssekretærer, risikerer å miste jobben tirsdag: Vil de da fortsatt støtte en statsråd, som faktisk har stelt i stand alle problemene sine selv?

VG har pratet med flere kilder i Frp som sier at det etter hvert er blitt mindre entusiastisk støtte til Listhaug, fordi det hun er gjennom, er så selvforskyldt. Et mulig scenario er at de faktisk kommer til at hun må ofres, fordi hun ikke har tillit.

Men ifølge NRK la hverken Solberg eller Siv Jensen press på Listhaug for å få henne til å trekke seg i løpet av krisemøtet mandag kveld. Kilder hevder også overfor NRK at Listhaug heller ikke selv signaliserte at hun har noen plan om å gå av.

5. Støre statsminister?

Dette er et så lite sannsynlig scenario, at Ap-leder Jonas Gahr Støre i går kveld valgte å spise middag med partiets ordførere, fremfor å planlegge ny regjeringsplattform.

Sentrale kilder i Ap sier til VG at sannsynligheten er så stor for at KrF ikke sørger for at en borgerlig regjering vil gå av, at de først vil bruke krefter på det dersom dagens drama faktisk ender med regjeringskrise.

– Men vi er klare. Ap er vant til å danne regjering, så det skal vi klare, sier en Ap-kilde.

En annen sier det slik:

– Nå får vi bare vente og være forberedt.

Det er like fullt noe halvhjertet glede i Ap over et slikt utfall, fordi partiet gjorde et svært dårlig valg i september – og deretter har pilene pekt videre nedover. Partiet trenger derfor ikke nå en situasjon hvor de skal danne en mindretallsregjering, som skal slite med et borgerlig flertall.

6. Solberg stiller ikke kabinettspørsmål

En siste mulighet er at Solberg ikke stiller seg bak Listhaug i Stortinget. Det betyr at Listhaug får stortingsflertallet mot seg. Det regnes imidlertid som svært lite sannsynlig.