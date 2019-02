MÅ I RETTEN: Tidligere sekretariatsleder i Skup, Jens Egil Heftøy. Her fotografert i 2010. Foto: Frode Hansen/VG

Tidligere Skup-sjef tiltalt for grovt underslag

Tidligere sekretariatsleder i Skup, Jens Egil Heftøy, er tiltalt for å ha underslått 205.314 kroner fra stiftelsen. Pengene brukte han til private formål, ifølge tiltalen.

Publisert: 21.02.19 17:21







I april 2016 gikk Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (Skup) til politiet og anmeldte mannen som frem til da hadde vært deres sekretariatsleder.

Årsaken var at revisjonsfirmaet Baker Tilly Grimsrud & Co hadde avdekket manglende kostnadsdokumentasjon, samt privat og ikke-autorisert forbruk for 42.859 kroner, opplyste stiftelsen i en pressemelding.

Nå har Oslo statsadvokatembeter tatt ut tiltale mot Jens Egil Heftøy for grovt underslag av en langt høyere sum: 205.314 kroner.

Styreleder i Skup, Silje Sjursen Skiphamn, opplyser til VG at denne summen er omtrent den samme som den stiftelsen mener han har underslått.

Ifølge tiltalen skjedde underslaget ved at Heftøy benyttet et kredittkort tilhørende stiftelsen, og et privat kredittkort som han senere belastet stiftelsen, til kontantuttak og kjøp av varer og tjenester.

Underslaget skal ha skjedd i tidsperioden fra 13. september 2013 til 15. mars 2016 og på mange ulike steder både i Norge og i utlandet.

Advokat Henrik Boehlke som representerer Heftøy sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt fordi han ennå ikke har sett saksdokumentene.

Skup-styrelederen sier de nå, tre år etter at saken ble anmeldt, er glade for at det har blitt tatt ut tiltale.

– Vi har hatt revisorgodkjente regnskap hvert eneste år. Da dette ble oppdaget startet ryddejobben umiddelbart. Vi har innført helt nye rutiner som gjør at det ikke skal skje igjen, sier Skiphamn.

Saken skal opp i Oslo tingrett 6. og. 7. juni. Strafferammen for grovt underslag er seks års fengsel.