SKRYTER AV NØDHJELP: I fjor kunne VG avsløre at mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen har samlet inn penger til nødhjelpsformål som ikke eksiterer. Foto: Mattis Sandblad

Må forklare seg: Har overført mirakelmillioner til Canada

På få år har mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen overført 6,7 millioner kroner av den norske stiftelsens penger til Canada. Mesteparten av pengene har blitt sendt til en organisasjon som Pedersen og familien styrer.

Publisert: 01.03.19 10:58 Oppdatert: 01.03.19 11:30







Nå krever Stiftelsestilsynet en forklaring fra predikanten som har sendt store summer til sitt andre hjemland.

VG avslørte i fjor mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens metoder når han har tjent millioner på å selge telefonbønn til syke, og samlet inn penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksiterer.

Etter VGs flere avsløringer åpnet Stiftelsestilsynet tilsynssak mot Pedersen og hans stiftelse, Misjonen Jesus Leger.

Familien er ansatte

Over tre måneder med gransking senere, har tilsynet funnet ut at om lag 4,7 millioner har blitt overført fra den norske stiftelsen til Pedersens egen organisasjon i Canada.

Pedersen er selv styreleder i den kanadiske organisasjonen, og eier av villaen som benyttes som lokale. I Canada har Pedersen ansatt sine to sønner og ene svigerdatter, fremgår det av Stiftelsestilsynets nye informasjon. De vurderer blant annet predikantens inhabilitet.

– Transaksjoner til Canada utgjør den største delen av stiftelsens overføringer, skriver Stiftelsestilsynet i brevet. Overføringene til Canada har siden 2013 utgjort 6,7 millioner – noe har også gått til andre samarbeidsaktører.

Mirakelpredikanten: Solgte bønn til syke for 14 kroner i minuttet

Mer til egen organisasjon enn fattige barn

I et brev til Pedersen fra Stiftelsestilsynet, som VG har fått innsyn i, krever tilsynet at predikanten må gi svar på hvordan pengene har blitt brukt i Canada. De skriver at dette er nødvendig for en «legalitetskontroll i saken».

VG har vært i kontakt med Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden. Han formidler at Pedersen ikke ønsker å kommentere saken, utover at de har svart på Stiftelsestilsynets henvendelse.

les også Har fått millionbeløp i husleie fra egen organisasjon

Predikanten har reklamert for at inntektene fra bønnetjenestene blant annet går til barnehjem i India, og han har samlet inn penger for å «mette 900 foreldreløse barn». VG har avslørt at dette barnehjemmet ikke eksisterer.

De nye opplysningene fra Stiftelsestilsynet avdekker at langt større beløp har blitt sendt til Pedersens egen organisasjon i Canada enn til fattige barn i India. Gjennom alle år skal stiftelsen ha gitt 2,3 til 2,4 millioner til barnehjem i India, har Pedersen sagt selv.

Pedersens forsvar har vært at stiftelsen skulle bygge barnehjem, ikke drive dem.

Se saken om predikantens nødhjelp kort forklart:

– Organisasjon uten tilsyn

Stiftelsestilsynet åpnet tilsynssaken mot Pedersen og Misjonen Jesus Leger i november. De har uttalt at det i denne saken er «risiko for at det kan foreligge forhold som innebærer brudd på stiftelseslovens regler».

Ifølge stiftelsesloven, kan en stiftelse kun bruke midlene sine på det som er stiftelsens formål. Alt utover dette, er ulovlig.

VG har tidligere avdekket at dersom predikantens norske stiftelse legges ned, kan stiftelsens titalls millioner bli overført til den kanadiske organisasjonen.

Advokat Mark Blumberg har sagt til VG at den typen organisasjon Pedersen har opprettet i Canada, på ingen måte kan sammenlignes med en norsk stiftelse.

– Det er nesten ingen reguleringer og innsyn for denne typen organisasjoner i Canada, noe som gir dem større frihet til å gjøre hva de vil med pengene. Ingen bryr seg om hva de gjør, sa Blumberg til VG. Han er en av Canadas fremste eksperter på denne typen organisasjoner.

Dokumentar: Mirakelpredikantene

HER KAN MIRAKELPENGENE HAVNE: Dersom Pedersens norske stiftelse legges ned, kan pengene bli overført til en kanadisk organisasjon som Pedersen eier. Organisasjonen har lokaler i denne villaen utenfor Vancouver; som Pedersen også eier. Foto: Tore Kristiansen

Overført penger siden 1995

VGs innsyn i eldre årsregnskap har vist hvordan Pedersen på åtte år, fra 1995 til 2002, overførte rundt tre millioner fra stiftelsen i Vennesla, til organisasjonen i Canada. Disse dokumentene viser at Pedersens norske tilhengere har vært med på å finansiere møbler, bilutgifter og telefonregninger.

Men siden 2004 har ikke Pedersen vært pålagt å levere inn regnskapsinformasjon til kanadiske myndigheter. Det har derfor ikke blitt kjent, før nå, at predikanten fremdeles overfører penger til Canada.

Etter VGs avsløringer har Pedersen lagt ned teletorg-tjenesten og vært nødt til å slutte å ta betalt for bønn, etter krav fra Forbrukertilsynet. I tillegg har Helsetilsynet begjærte offentlig påtale mot ham. Flere departementer vurderer om lovendring er nødvendig etter avsløringene.

De første reaksjonene kom etter at VG gjorde opptak som avslørte hva predikanten sier til alvorlig syke mennesker. Se de skjulte opptakene her.