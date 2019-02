DØMT: Moren (47) i Valdres-saken ble i februar dømt til åtte måneders betinget fengsel. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i Valdres-saken

Ber Høyesterett vurdere om straffen mot moren (47) er for mild.

Publisert: 22.02.19 14:17







Moren ble i Eidsiva lagmannsrett dømt til åtte måneders betinget fengsel for grov mishandling av datteren Angelica. Det innebærer at hun i praksis slipper å sone fengselsstraffen.

Nå anker statsadvokaten straffeutmålingen fordi han mener dommen er for mild, skriver Budstikka.

– Etter vårt syn har lagmannsretten tillagt de formildende omstendighetene for stor vekt, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe til avisen.

– Vi mener videre at det foreligger allmennpreventive hensyn til barns rettssikkerhet som ikke er blitt drøftet i lagmannsrettens dom. Videre er vår oppfatning at det ikke er grunnlag for å gi betinget straff for en overtredelse av en slik alvorlig karakter, sier han videre.

Moren i Valdres-saken ble delvis frikjent i ankesaken tidligere i vinter. Hun ble frikjent for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand, men dømt for grov mishandling.

13-årige Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert. Jenta veide 21,7 kilo, og hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8 da hun døde.