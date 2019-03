FOR TIDLIG Å SNU: Det mener Fellesforbundets Jørn Eggum. Foto: Mattis Sandblad

Oljeadvarsel før Aps «superhelg»: – Varig vern er et svik mot Aps velgere

Fellesforbundets Jørn Eggum raser mot Aps mulige snuoperasjon om oljevern i nord. – Et partiprogram er ment å vare i fire år, sier fagforeningslederen, som sitter i Aps sentralstyre.

Publisert: 01.03.19 20:31







I helgen er det «super-helg» i Arbeiderpartiet:

Ti fylker skal ha årsmøte, og det blir oljeslag på flere av dem. Ni fylker har det siste året snudd, og vedtatt mer vern av områdene i Lofoten , Vesterålen og Senja (LoVeSe) enn hva Aps partiprogram fra 2017 tilsier.

Nå kan flere fylker følger etter.

– Det vil være et svik mot de 800.000 velgerne som stemte på Arbeiderpartiet i 2017 på bakgrunn av partiprogrammet vi hadde. Et partiprogram er ment å vare i fire år, sier Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet til VG, om Aps mulige snuoperasjon om oljevern i Lofoten, Vesterålen og Senja.

les også Arbeiderpartiet vil verne deler av Lofoten

Feil timing

Utfallet av årsmøtene vil påvirke Arbeiderpartiets landsmøte i april. Selv om Ap vedtar valgprogram hvert fjerde år, har Oslo Arbeiderparti, Buskerud Ap og flere av AUFs fylkeslag sendt inn forslag til landsmøtet om at partiet skal vrake dagens oljekompromiss, og i stedet gå inn for varig vern av områdene i nord.

Eggum mener timingen for partiets olje-diskusjonen er helt feil:

– Åpner vi denne diskusjonen nå, går vi vekk fra det vi har lovet i partiprogrammet for denne perioden. Det vil skape politikerforakt. Det vil være mer forståelig og redelig overfor velgerne om vi diskuterer dette når vi skal vedta nytt program på landsmøtet i 2021, sier Eggum til VG.

les også Dette blir den nye regjeringens politikk

– Kan vende Ap ryggen

På landsmøtet i 2017 klarte partileder Jonas Gahr Støre å hale i land et oljekompromiss om å verne deler av områdene kjent som LoVeSe, men åpne for konsekvensutredning i de sørligste områdene av Lofoten. AUF valgte å stå utenfor kompromisset.

REISE: Ap-leder Jonas Gahr Støre skal til Vestlandet i helgen. Foto: Frode Hansen

– Hvis Ap endrer programmet midt i perioden, hvor skadelig kan et slikt vedtak bli etter ditt syn?

– På lang sikt kan mange av våre medlemmer ønske å snu ryggen til partiet dersom de eneste som vil bevare arbeidsplassene i oljesektoren, er Høyre og Frp, sier Eggum.

les også Åpen strid i LO om Lofoten

Vestland kan gå mot oljeboring

I helgen slår Hedmark og Oppland Arbeiderparti seg sammen til Innlandet Ap. De vil etter alt å dømme si nei til konsekvensutredning, om ikke AUF får med seg fylket på å si ja til varig vern.

Nye Agder Arbeiderparti, har ingen vedtak på LoVeSe, men AUF varsler at de vil ta opp kampen for varig vern under helgens møte, skriver Stavanger Aftenblad.

les også Nordland Ap snur om oljeboring i Lofoten – sier nei

Møre og Romsdal Ap har allerede sagt nei til konsekvensutredning, men fylkeslaget kan i helgen gå enda lengre og inn for varig vern.

Men det er mest spenning knyttet til hva det nye fylkeslaget Vestland vil lande på under stiftelsesmøtet i helgen. Sogn og Fjordane er for mer vern, det samme er AUF og Bergen Ap.

– Hvis det blir total fredning i LoVeSe, så vil det ikke overraske meg, sier Arve Helle, leder av redaksjonskomiteen til Vestland Ap til Stavanger Aftenblad.

Taler til Trøndelag

Støre har uttalt at programmet ligger fast, og han skal selv til Vestland for å tale til det nye fylket.

les også LO-kamp om Lofoten kan presse Ap-Jonas

Trønderne har allerede gjort et vedtak om varig vern, men Eggum håper på omkamp med sin åpningstale lørdag:

– Jeg kommer til å bruke mye tid på dette spørsmålet i min tale. Jeg håper de vil dette ned på en klok den kloke beslutningen som medlemmene i Fellesforbundet forfekter, sier Eggum.

Det er bare tre fylker, Telemark, Finnmark og Rogaland, som har vedtatt at de står på Aps kompromissforslag fra 2017.

ENGASJEMENT: AUF-leder Ina Libak. Foto: Hallgeir Vågenes

AUF: Vi tapte valg på det programmet

AUF-leder Ina Libak mener det er helt naturlig at Aps landsmøte tar en omkamp på LoVeSe.

– Det er sånn landsmøte funker: Hvis det er et engasjement for å få opp saken, da må vi ta opp saken, sier hun.

AUF synes ikke det er for tidlig å snu om det vedtatte partiprogrammet, som er ment å strekke seg fra 2017 til 2021.

– Vi tapte valget med det programmet. Da må vi se på politikken vår og se hva som kan gjøres bedre. Vi hadde et kompromiss som ingen var fornøyde med, og som velgerne ikke likte. Å få et klart standpunkt i denne saken, er en av de tingene vi kan gjøre, sier Libak.