Hentet ut fra tunnel: Tre skadet etter kontakt med strømførende kilde

Én person er hentet ut av en tunnel ved Filipstad i Oslo med kritiske skader etter å få strøm i seg. To andre personer er sendt til Ullevål sykehus.

Publisert: 24.02.19 17:26 Oppdatert: 24.02.19 17:59







Oslo politidistrikt opplyser at personene har tatt seg inn i tunnel ved jernbanelinjen der de har kommet i kontakt med en strømførende kilde.

– Meldingen kom klokken 16.37 av et vitne som hørte noen rope om hjelp ved innløpet i togtunnelen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til VG.

Fortalte om tredje person

Tre personer skal ha tatt seg inn i tunnelen ved sidesporet til hovedlinjen, som blir brukt til å snu tog, ifølge politiet.

– Vi fikk to personer raskt ut av tunnelen, som ble fraktet til Ullevål sykehus, men vi vet ikke alvorlighetsgraden der, sier Pedersen, og legger til:

– En tredje person ble hentet ut av nødetatene og beskrives som kritisk skadet. Personen er på vei til sykehuset i ambulanse nå.

Til NTB sier politiet at de to skadede som ble funnet først var mulige å snakke med og det var de som fortalte politiet at det også var en tredje person i tunnelen.

Unge mennesker

Politiet forteller at det er snakk om unge mennesker, og at de er eksponert for strøm. De pårørende er ennå ikke varslet.

– Vi vet ikke hvorfor disse menneskene var inne i tunnelen i utgangspunktet, for vi har hatt fokus på livreddende tiltak. Men dette var ikke ansatte på stedet, så det er snakk om tilfeldige folk som har tatt seg inn i tunnelen, sier han.

Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor opplyser til NTB at det aktuelle området er høyspentanlegg med spenning på 15.000 volt.

– Kommer du i nærkontakt med det, er det risiko for liv og helse. Vi har hatt situasjoner på Filipstad og andre steder tidligere som ligner på denne. Vår klare oppfordring er at man ikke beveger seg inn på områder som ikke er beregnet på vanlig ferdsel, sier Korslund.