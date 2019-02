arrow-left









Fikk strøm i seg i tunnel: – En tragisk ulykke med barn involvert

FILIPSTAD (VG) Politiet jobber ut fra flere hypoteser om hvorfor de tre tenåringene tok seg inn i togtunnelen.

En av dem mistet livet og to andre er livstruende skadet etter at de fikk strøm i seg under søndagens ulykke på Filipstad i Oslo. Pårørende er varslet, og berørte skoler er informert.

– Dette er en tragisk ulykke, hvor tre barn er involvert. Vårt fokus er nå å finne ut hva som har skjedd og hvorfor ungdommene har gått inn i tunnelen, sier Frode Andreassen til VG.

Han er seksjonsleder for politiets trafikk- og sjøtjeneste i Oslo, som har ansvaret for å etterforske ulykken. Det var klokken 17.37 søndag ettermiddag at politiet ble kontaktet av et vitne som hørte noen rope om hjelp ved innløpet til togtunnelen ved Filipstad.

Ifølge politiet skjedde ulykken på et sidespor som primært brukes til å snu tog. I disse områdene er det høyspentanlegg med spenning på 15.000 volt. De to skadede som ble funnet først var mulige å snakke med og det var de som fortalte politiet at det også var en tredje person i tunnelen.

I november 2002 mistet en 17 år gammel gutt livet etter å kommet i kontakt med en kjøreledning over et tog i det samme området. Ifølge politiet klatret tenåringen opp på et parkert lokaltog inne på et avstengt område for å tagge, da ulykken skjedde.

Politiet sier det er for tidlig å si noe om hva som kan ha vært bakgrunnen for at de tre tenåringene var inne i tunnelen søndag ettermiddag.

– Det er selvfølgelig noe vi må se på, men på nåværende tidspunkt jobber vi ut fra flere hypoteser og det er for tidlig å komme inn på årsaken til at de har valgt å gå inn der.

– Nå skal vi få samlet inn alle opplysninger, avhør som er tatt og tekniske undersøkelser, og se videre hva som trengs å gjøres, og eventuelt be om bistand fra andre etater som vi samarbeider med, sier Andreassen.

arrow-right expand-left DØDSULYKKE: Én person er erklært død etter å ha fått strøm i seg i en togtunnel i Oslo. To andre personer er sendt til Ullevål sykehus med alvorlige til kritiske skader.

Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor har tidligere sagt at det aktuelle området på Filipstad er gjerdet inn og sikret mot ordinær ferdsel. I tillegg er alle Bane Nors høyspenningsanlegg merket med skilt som det står «høyspenning livsfare» på, noe også VGs bilder fra stedet viser.

– Det å se hvilke sikringstiltak som er på stedet, er en naturlig del av etterforskningen. Generelt kan man si at man sjelden får sikret sånne områder godt nok, dersom noen ønsker å gå inn der, sier Andreassen.