UENIG: Abid Raja (V) mener at finansminister Siv Jensen (Frp) underslår sin egen regjerings politikk. Her er Raja på et landsstyremøte i Venstre i februar. Foto: Helge Mikalsen

Venstre-Raja tar avstand fra Jensen-påstand: – Innvandring er en berikelse

Venstres Abid Raja tar avstand fra Frp-leder og finansminister Siv Jensens beskrivelse av innvandring som hovedårsaken til økt fattigdom og ulikhet.

Publisert: 01.03.19 13:05







– Innvandringen til Norge har vært en berikelse for Norge. Det fremgår også av regjeringserklæringen som vi alle fire partiene står bak. Jeg synes Siv Jensen underslår vår egen politikk i sin problembeskrivelse, sier Raja, som er nestleder i Venstres stortingsgruppe, til VG.

Stortingsmeldingen om ulikheter og barnefattigdom som flertallsregjeringen legger fram fredag ettermiddag, har fått tittelen «Muligheter for alle».

I et intervju med VG fredag får venstresiden hard kritikk fra finansminister Siv Jensen for at de ikke vil gjøre noe med «den største driveren av dem alle, nemlig innvandring».

Underslår egen politikk

Men Abid Raja, som selv er andre generasjons innvandrer, reagerer på at kritikken indirekte også rammer Venstre, som har et mer liberalt syn på innvandring enn Frp:

– Jeg forstår jo at Siv Jensen av og til må ta på partileder-hatten. Men hun underslår vår egen politikk. Stortingsmeldingen handler ikke om å gjøre innvandringen til et enda større problem, men om et krafttak for integrering. Derfor håper jeg at det etterlatte inntrykket blir annerledes enn det Siv Jensen trakk fram i VG og NRKs Politisk Kvarter fredag morgen, sier Abid Raja.

Generasjons-forskjell

Venstre-representanten er enig med Siv Jensen i at integrering er den store utfordringen, og at en mislykket integrering vil være en stor belastning.

– Men den gode nyheten er jo at regjeringen nå gjør et krafttak for integrering, og det er der jeg mener Siv Jensen bommer. Hun underslår også at det er innvandrere som jobber i alle bransjer i Norge. Det gjelder ikke bare de store selskapene, men også oppdrettsbedriften Brødrene Karlsen på Senja, som har folk fra 14 nasjoner i arbeid. De bidrar til verdiskapning, til kulturlivet, idretten, og til nye mat-tradisjoner, sier Raja.

Raja sier at regjeringen og Frp må erkjenne at det skjer en stor endring fra første til andre generasjon innvandrere.

– Vi som er barn av innvandrere er ikke et problem for Norge, sier Abid Raja.