FRED: Nord-Koreas leder Kim Jong-unskal ha lovet Sør-Koreas president Moon Jae-in å legge ned atomtestanlegg. Foto: Reuters/ Scanpix

Morgenoppdatering 29.04.18

Publisert: 29.04.18 06:32

Dette er noe av det viktigste som skjedde mens du sov.

Brudd i statsoppgjøret: I natt ble det brudd i lønnsforhandlingene for statsansatte . Etter forhandlinger lørdag kveld og natt til søndag ble det klart at det ble brudd for YS Stat, Unio og LO Stat. Oppgjøret går dermed til mekling hos Riksmekleren med meklingsfrist 23. mai.

Nord-Korea legger ned atomtestbase: Sør-Korea melder om at Kim Jong-un har lovet å stenge et atomtestanlegg i Nord-Korea i mai , og å invitere inspektører og journalister til å overvære det.

Norsk sommer kan bli kald: Enkelte sesongvarsler spår at det kan bli opptil to grader kaldere enn normalt i sommer. Spesielt Vestlandet kan få det kjølig.

Fortsatt uklart etter Vestlia-skyting: Ingen er så langt pågrepet etter at skudd ble avfyrt inne på en pizzarestaurant på Vestli i går kveld. Politiet opplyser søndag morgen at de fremdeles jobber med kartlegging og at situasjonen er uoversiktlig.

