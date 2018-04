Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Mann (18) skutt i foten i Oslo - alvorlig skadet

Publisert: 24.04.18 16:53 Oppdatert: 24.04.18 17:45

INNENRIKS 2018-04-24T14:53:18Z

HOLMLIA (VG) Politiet i Oslo rykket tirsdag ettermiddag ut til Holmlia senter etter at flere meldte at en mann (18) var skutt i foten.

Han betegnes som alvorlig, men ikke kritisk skadet. Politiet leter etter minst to unger gutter, som løp fra stedet. De er beskrevet som tre med østafrikansk utseende.

Ikke tilfeldig

Kriminalvakten i Oslo opplyser til NTB at de fikk melding om hendelsen klokken 16.08.

- Det er ingenting som tilsier at det var et tilfeldig angrep, men det er for tidlig å kunne si noe om tilhørighet til et eventuelt kriminelt miljø, sier innsatsleder Hanne Nordve til VG.

Politiet venter på krimteknikere skal komme til stedet. De ønsker ikke å gå ut med noen opplysninger om foranledning til skytingen nå. De jobber med å lokalisere og avhøre vitner.

Minst ett våpen

Det kan ikke utelukkes at de har dratt videre i bil og politiet har derfor tatt oppstilling ved knutepunkter i hovedstaden.

– Vi har ikke vitneopplysninger om noen bil, men har gjort dette for sikkerhets skyld, opplyser operasjonsleder Tor Grøttum.

De mener at de tre hadde minst ett våpen. Grøttum sier at det ikke er grunn til å tro at de er farlig for publikum.

– Det var flere som ringte inn til oss, sier han til VG.

-Brukte dere lang tid?

- Det var ingen patruljer i nærheten og vi brukte litt tid ut hit på grunn av trafikale problemer, på grunn av rushtrafikken, sier innsatsleder Nordve.









