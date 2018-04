TOGSTRID: Togutbyggingen på Østland er foreslått utsatt med flere år. På Frp-landsmøtet skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) redegjøre for hvorfor det kan være fornuftig. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Intercity-striden: Solvik-Olsen forklarer seg etter «storm fra ordførere»

Publisert: 27.04.18 18:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-27T16:11:18Z

Bare ett år etter at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte Nasjonal Transportplan med brask og bram, ligger det an til store utsettelser i jernbaneutbyggingen på Østlandet. På Frp-landsmøtet er det innkalt til et eget forklaringsmøte.

Dobbeltspor skulle Tønsberg, Fredrikstad og Hamar alle få innen år 2024. Slik lød det da Nasjonal Transportplan ble presentert i fjor. Så kom sjokkbeskjeden til pendlerne på Østlandet: Bane Nor og Jernbanedirektoratet vil begge utsette togutbyggingen med flere år .

På Frps landsmøte er flere hundre Frp-ere nå samlet. Fredag kveld er det innkalt til et eget møte hvor samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal redegjøre for hva som nå skal skje med jernbaneutbyggingen i Norge.

– Selvfølgelig har det vært reaksjoner lokalt. Det har vært storm fra ordførerne i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg. Reaksjonene i Østfold generelt har vært store, sier fylkesleder Leif Eriksen i Østfold Frp til VG.

– Dette får store følger for by- og sentrumsutviklingen i de aktuelle byene, påpeker han.

Dette er strekningene som er rammet:

Solvik-Olsen: – Skyldes ikke stor intern uro

– Min første tanken da jeg hørte dette, var: Hva faen skjer nå?

Det sier fylkesleder i Hedmark Frp, Johan Aas, om Intercity-utsettelsene . Han legger imidlertid til de ikke vil ha noen omkamp om dette, og at det i denne fasen er viktig å lytte til faginstansene.

– Det å fullføre hele prosjektet under ett når man først setter i gang, er utrolig viktig med tanke på kostnadsbesparelser. Det viktige nå er kvalitetssikring og at det blir en bra strekning. Vi ser ingen dramatikk i dette, sier Aas.

Møtet var stortingsrepresentant Morten Stordalens (Frp) idé. Han mente at fylkespartiene burde få den samme gjennomgangen om planen for transportutbyggingen som Stortinget har fått. Både ham og Solvik-Olsen avviser at møtet holdes for å roe gemyttene internt.

– Vi benytter anledningen på landsmøtet til å informere de som ønsker om status og arbeidet videre, sier Solvik-Olsen til VG.

– Dette skyldes ikke stor intern uro eller noe krav fra fylkespartiene, men rett og slett et eget ønske om å tilgjengeliggjøre oss, for å tilby mer info til de som ønsker dette, sier Solvik-Olsen via sin politiske rådgiver.

Se tidspunktene for ditt område:

Som du ser av tabellen, er det ikke konkludert med tidspunkt for alle byer. Men også der det ikke er konkludert, er det ventet utsettelser.

Det er ikke sjans for å bli ferdig til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg innen 2024, ifølge Jernbanedirektoratets forslag . De er enige med Bane Nor om at å bli ferdig så fort vil legge press på anleggsmarkedet, som får mange tilbud samtidig, og prisene vil presses opp. Politikerne ville jo tross alt bygge ut alle strekningene samtidig.

I tillegg blir det buss på tog på mange strekninger samtidig og Bane Nor påpeker at selv å skaffe nok busser kan bli utfordrende.

Saken er nå sendt ut på høring av Jernbanedirektoratet – så siste ord er ikke sagt.

– Støy, først og fremst fra opposisjonen

Invitasjonen er sendt ut til alle fylkesdelegasjonene. Fylkeslederen i Vestfold vedgår at det har vært reaksjoner lokalt, men han mener forklaringene på hvorfor utsettelser kan være nødvendig har vært fornuftige.

– Det har vært noe støy, først og fremst fra opposisjonen, selvfølgelig. De benytter muligheten nå til å legge skylden på sittende regjering. Jeg har stor forståelse for at det som har blitt lagt frem nå er har vært en grundig vurdering av ulike muligheter og begrensninger. Også må vi se hvor dette lander, sier fylkesleder Frode Gaasland Hestnes i Vestfold og Telemark Frp.

– Det har ikke vært noe murring på dette hos dere?

– Jeg tror ikke du finner noen Frp-ere som ikke ville hatt jernbanen så fort som mulig til Vestfold, men samtidig får vi gode svar og forklaringer fra dem i sentrale posisjoner. Og jeg tror de lokale Frp-ere blir betrygget på at dette blir løst på en best mulig måte, sier Hestnes.