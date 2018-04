1 av 6 UTSPEKULERT: Et ektepar skal ha reist landet rundt og tilbudt elektronisk fuskehjelp til vanskelige teoriprøver. Her er vegvesenets egne avsløringsbilder! Statens vegvesen

Mener ektepar tjente hundretusener på teoriprøvejuks – 35 risikerer fengsel

Publisert: 21.04.18 12:34 Oppdatert: 21.04.18 12:49

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-21T10:34:09Z

Et ektepar tjente hundretusener på å hjelpe kandidater å jukse på førerprøven, mener politiet. Nå står 35 personer tiltalt – og fem er dømt til ubetinget fengsel.

Det skal ha kostet fra 1500 kroner til nærmere 6000 kroner å få fuskehjelp til å greie teoridelen av førerprøven. Ekteparet skal ha reist rundt i landet og hjulpet folk – både i Oslo, i Telemark og på Vestlandet.

Dette bekrefter politiinspektør Magnar Pedersen ved Sør-Øst politidistrikt i Vestfold overfor VG.

Kvinnens forsvarer, Reidar Steinsvik, opplyser at hans klient nekter straffskyld.

Hittil har minst fem juksere tatt tilståelsesdom, og de er alle dømt til 24 dagers ubetinget fengsel etter tilståelsesrabatt, sier han.

Iphone gjemt i klærne

De to hovedpersonene bak ble tatt på fersk gjerning i Larvik, i et samarbeid mellom lokalt politi og veivesenet. Ekteparet er bosatt i Oslo, men er fra Syria, og de aller fleste fusketiltalte er syriske statsborgere.

– Jukset skjedde ved at den som skulle ta prøven, hadde en iPhone gjemt i klærne, som filmet skjermen hvor prøven ble vist. Dette ble da overført til en person i bil utenfor, som igjen opplyste korrekt svar via en skjult ørepropp til kandidaten. Dette ble funnet da vi slo til, og ransakinger frembrakte enda mer slikt utstyr, sier politiinspektør Pedersen.

35 tiltalt - fem dømt

Ytterligere tre personer har tilstått og venter på at saken skal komme for retten.

I tillegg vil 33 juksere bli stevnet for retten i en samlesak i Larvik tingrett siste uken i september. Her vil også ekteparet som har stått bak og tjent på jukset, måtte møte for retten.

– Det er grunn til å tro at antallet som har jukset med teoriprøven i dette opplegget er betydelig større, sier Jon Molnes, som er leder for Vegdirektoratets krimseksjon.

TV 2 har tidligere meldt at det kan dreie seg om hundrevis av tilfeller av juks.

– Måten disse sakene har blitt prioritert av politiet rundt i landet, har variert stort, blant annet mener vi at mange flere juksere kunne blitt tatt i Oslo, men her har ikke politiet kunnet prioritere sakene, sier han.

I Larvik fikk imidlertid vegvesenet fast fisk.

– Vi fant ut at vi ikke kunne la en anmeldelse fra en stor offentlig etat ligge – at dette skulle bli pulverisert. Noen måtte ta ansvar, sier Pedersen.

Vegvesenet har også fattet vedtak om at alle førerkortene som er oppnådd med juks, i alt oppunder 45 førerkort, blir tilbakekalt.

Politiet har ikke tiltalt noen etter straffeloven, men etter veitrafikkloven forskrift om trafikkopplæring – som gir en strafferamme på inntil ett år for brudd på regler og forskrifter for hjelpemidler ved førerprøven.

Denne artikkelen handler om Politiet

Statens vegvesen

Førerkort