FAR OG DATTER: Rett før VG takker for farvel, trekker Stoltenberg frem et gammelt bilde av datteren sin.

Thorvald Stoltenberg om boken om Nini: – River opp et sår

Publisert: 20.04.18 05:54

Thorvald Stoltenberg ønsket ikke å blande seg inn i arbeidet med den nye boken om datteren Nini. Han utelukker ikke at det vil fremkomme for ham nye opplysninger om livet hennes.

Når boken om Nini Stoltenberg utgis i dag, er far Thorvald Stoltenberg like spent som alle andre.

Stoltenberg spurte deLillos-vokalisten Lars Lillo-Stenberg om han kunne skrive boken , men utover det har han bevisst unnlatt å blande seg inn i bokskrivingen.

– Jeg er faren hennes. Når man er far, er man ikke helt balansert og objektiv. Jeg har ikke sett ett kapittel, og skal lese den med engasjement og spenning når jeg får den, sier han.

VG setter seg ned med den tidligere utenriksministeren ved kjøkkenbordet i leiligheten hans i Oslo. 87-åringen har nettopp vært på svømmetur, noe han prøver å gjøre tre dager i uken.

Ikke sett ett kapittel

Nini døde for fire år siden, bare 51 år gammel. Etter at hun i 2001 sto frem som heroinist, har hun over flere år vært en tydelig stemme for narkomane.

Ifølge Gyldendal forlag er bakteppet for boken, som heter «Nini», vennskapet mellom Lillo-Stenberg og Nini .

– Jeg begynte å få henvendelser fra flere folk som ville skrive bok om henne, men jeg kjente dem ikke. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, men kom frem til at jeg ville ha en viss innflytelse over hvem som skriver bok om henne. Jeg ringte Lars, fordi han har gått i klasse med henne og kjent henne i mange år. Etter litt betenkningstid, sa han ja, sier Stoltenberg.

Han sier han ikke har noen formening om hvordan boken kommer til å bli.

– Det er med hensikt. Jeg ville ikke at det skulle bli en bok som er diktert eller sterkt påvirket av meg, men heller en bok skrevet av et menneske som kjente alle sidene hennes. Hun var ingen kjedelig person, det tror jeg alle er enige om, slår Stoltenberg fast.

Nini var «meget, meget levende og engasjert», ifølge faren.

– Det gjorde at hun hadde mange meninger og mange hadde meninger om henne. Jeg er glad for at Lars sa ja til å skrive boken, sier Stoltenberg.

Kan bli anstrengende

Stoltenberg har vært utenriksminister i to perioder, i tillegg var han også forsvarsminister og president i Norges Røde Kors.

– Hvordan tror du det blir å lese boken om Nini?

– Det blir anstrengende. Bare det at boken kommer, har brakt meg tilbake til et anstrengende stadie. Tiden leger til en viss grad sår, men så blir såret revet opp igjen ved at du får en bok om henne, også med bilder. Men jeg er veldig glad for det, fordi hun fortjener det, sier han.

Stoltenberg legger til at han har fått tapet av datteren sin litt på avstand.

– Det er nå så lenge siden hun døde at jeg ikke bærer det med meg hvert minutt lenger. Men så kommer det for full styrke nå. Det er likevel en anstrengelse jeg møter med glede, sier han.

De to andre barna hans, Camilla og Jens, ble henholdsvis folkehelsedirektør og Ap-leder, statsminister og nå sjef for NATO.

– Jeg var glad i alle barna mine, men ikke minst i Nini. Når man har oppdratt tre barn likt, og to får enkle liv og ett får et vanskelig, spør man seg selv om hvorfor. Men etter hvert følte jeg at jeg ikke kunne kaste bort tid på å tenke på det, men heller hjelpe henne ut av uføret, sier Stoltenberg.

Håper boken kan påvirke

Stoltenberg har lenge kjempet for endring i norsk ruspolitikk. I desember vedtok et flertall på Stortinget at rusmisbrukere ikke lenger skal straffes, men heller få helsehjelp.

Selv om han var positiv til vedtaket, mener han engasjementet er for lavt til at virkelige endringer skjer.

– Tror du en bok som dette kan få flere å engasjere seg for ruspolitikk?

– Jeg håper det. Jeg håper at alt engasjement på dette området kan påvirke flere.

Veldig spent

Under Ninis bisettelse i 2014 var Lillo-Stenberg en av flere som holdt minneord. Stoltenberg har stor tro på at musikeren er rett person til å skrive boken.

– Er det noen som kan gjøre boken spennende, er det Lars. De to gikk i samme klasse på skolen og kjente hverandre i mange år.

Rett før VG takker farvel, forlater Stoltenberg kjøkkenet for å trekke frem et bilde han har stående av henne. Han blir stående og se på bildet, som viser en svært ung Nini.

– Hun er ikke veldig gjenkjennelig på bildet, men det er fint, sier han.

– Tror du det vil komme frem noe nytt i boken du ikke vet fra før?

– Det kan meget godt hende. Han har snakket med en stor gruppe folk, og jeg har aldri trodd eller påstatt at jeg kjenner alle hennes sider. Det blir veldig spennende, sier Stoltenberg.

