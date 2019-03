PÅGREPET HJEMME: Politiet ved boligen til justisminister Tor Mikkel Wara den 14. mars, dagen da hans samboer ble pågrepet. Foto: Helge Mikalsen / VG

NRK: Waras ytterdør åpen i forkant av branntilløpet

PST mistenker at justisminister Tor Mikkel Waras samboer selv har tent på parets bil natt til søndag 10. mars. Ett kvarter før forbipasserende oppdaget brannen, sto inngangsdøren til parets hjem åpen.

14. mars ble Laila Bertheussen siktet for å dikte opp en straffbar handling.

– Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars i familiens bil som sto parkert på bopel i Oslo, uttalte PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Nå melder NRK at inngangsdøren til huset sto åpen et kvarter før bilen ble påtent.

John Christian Elden, Bertheussens forsvarer, omtaler det som ett av politiets tre indisier:

– Den har vært åpen flere ganger. Sist gang var cirka et kvarter før branntilløpet ble sett av forbikjørende. Dette er den ene av de tre indisier politiet har brukt mot henne. Hun har forklart seg om dette i sitt avhør, uten at jeg går inn på forklaringens innhold, skriver han i en SMS til NRK.

SIKTET: Laila Bertheussen, justisminister Tor Mikkel Waras samboer. Foto: PRIVAT

Bevegelsessensor

Dagbladet har skrevet at det var tre bevis som ble vurdert av PST og senere en uavhengig dommer, som førte til pågripelsen – og den påfølgende ransakingen av parets bolig. Blant annet skal det på inngangsdøren til parets bolig ha vært montert bevegelsessensorer.

Ifølge avisen skal døren flere ganger ha vært i bevegelse.

PST ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Et av overvåkningskameraene på eiendommen var ute av funksjon i en ukjent tidsperiode, noe VG tidligere har omtalt. Forsvarer John Christian Elden har også tidligere pekt på at et av kameraene var ute av funksjon under den siste brannen, og at dette er en av årsakene til at hun er mistenkt.

Ifølge Dagbladet viser overvåkningskameraer i området ingenting i det aktuelle tidsrommet, noe PST mener utelukker en annen gjerningsperson.