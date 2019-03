OLJENEI FRA GRASROTA: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Frode Hansen

Oljesmell for Støre: 213 av 300 landsmøtedelegater vil vrake oljekompromiss fra 2017

Et stort flertall av landsmøtedelegatene til Arbeiderpartiet ligger an til å si nei til Jonas Gahr Støres oljekompromiss fra forrige landsmøte, når partiet samles i april.

Publisert: 04.03.19 13:33 Oppdatert: 04.03.19 13:58







En opptelling VG har gjort basert på årsmøtene i Arbeiderpartiets fylkeslag og delegatfordelingen til landsmøtet, viser at 213 av 300 delegater kommer med et olje-nei i ryggen når Ap samles til landsmøte i april:

Delegatene fra ti fylker er imot å konsekvensutrede oljeutvinning i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De utgjør 213 delegater.

Tallet forutsetter at landsmøtedelegatene stemmer i tråd med vedtakene fra sine fylker. Det er ingen tradisjon i Arbeiderpartiet for å binde delegatene, men flertallet er så stort at det skal svært mye til for at utfallet blir et annet.

Ti fylker i mot

Etter Aps «superhelg» er det klart at ti fylker sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det betyr at et overveldende flertall av delegatene som skal på Arbeiderpartiets landsmøte, ønsker å skrote oljekompromisset fra 2017, som åpnet for konsekvensutredning av Nordland 6, som er havområdene lengst unna Lofoten.

Nordland 6 er uten sammenlikning det området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som det er størst potensial for relativt store funn.

Hvis Ap lukker muligheten konsekvensutredning i disse områdene, frykter industri-forkjemperne i partiet at løpet er kjørt og at neste steg partiet presses til i fremtiden, er å godta varig vern, som flere av fylkeslagene allerede går inn for.

les også Fagforeningstopp har meldt seg ut av Ap i protest

Blant fylkene som vil verne mer enn hva Aps partiprogram tilsier, er Arbeiderpartiets tre største fylkeslag, som også har flest delegater på landsmøtet, Trøndelag (38 delegater), Innlandet (37 delegater) og Oslo (33 delegater).

Tre av fylkeslagene, Oslo, Trøndelag og Vestfold, samt AUF, vil imidlertid gå enda lenger: De ønsker varig vern av de sårbare områdene.

86 delegater for programmet

Bare fem fylkeslag i Ap vil stå på vedtaket i programmet.

Det gjelder Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Finnmark. Til sammen har disse fylkene 86 delegater på landsmøtet.

Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at programmet fra 2017 ligger fast.

Støre hittil ikke hatt anledning til å svare på VGs henvendelse.

I Ap er det kultur for å finne veier ut gjennom formuleringskunst og det er forventet at også vil kunne skje på årets landsmøte.

les også Presset øker i Ap for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja

Kilder i partiledelsen sier de vil legge til grunn et vedtak på landsmøte i april, som sier nei til å konsekvensutrede Nordland 6, og at det vedtaket vil gjelde, selv om partiet vedtok en annen politikk i partiprogrammet på landsmøtet sist.

Sinne i fagbevegelsen

Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, kom før helgen med en advarsel til Ap: Hvis Ap går bort fra vedtatt partiprogram, vil det være et svik mot de 800.000 som stemte på partiet i 2017.

– Et partiprogram er ment å vare i fire år, sa Eggum til VG før helgen.

Fagforeningtopp Roar Abrahamsen i Fellesforbundets avdeling fem, som er Eggums egen avdeling, annonserte på Facebook at han meldte seg ut av Ap etter 30 år på grunn av Aps mulige kursendring i oljepolitikken.

– Svikter Arbeiderpartiet våre medlemmer, våre arbeidsplasser og vårt grunnlag for velferdsstaten, er mitt medlemskap i Ap over, skrev Abrahamsen på Facebook.

Hans utmelding tydeliggjør den spagaten Ap er i, hvor de tradisjonelt meget sterke industriforkjemperne står på den ene siden og klima - og miljøforkjemperne står på den andre siden. Det er anført av AUF som i sin kamp bidrar å kjempe om de grønne velgerne til venstre for Ap.

OLJEADVARSEL: Fellesforbundets Jørn Eggum ber Ap stå på partiprogrammet. Foto: Mattis Sandblad