Varsler store endringer i bioteknologiloven

Regjeringspartiene har blitt enige om å endre den 15 år gamle bioteknologiloven. Det innebærer blant annet å fjerne nedre aldersgrense for prøverør, å utvide lagringstiden for befruktede egg, og å forenkle reglene for genterapi.

Partiene selv mener loven er overmoden for endring, og at det er unge kvinner som har mest å hente i den nye loven som de håper å ha på plass i løpet av 2020.

– Både unge kvinner, fremtidens pasienter og norsk forskning nyter godt av dette, sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, til VG.

Sammen med kollegaene i helse- og omsorgskomiteen, Åshild Bruun Gundersen (Frp), Carl-Erik Grimstad (V) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) presenterte han den 23 punkt lange endringslisten for VG tirsdag.

Se fullstendig liste over lovendringene her:

Utkast til endring i bioteknologiloven: 1. Åpner for å fjerne nedre aldersgrense for prøverørsbehandling. 2. Utvide lagringstiden for befruktede egg 3. Utvide retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir infertile i ung alder. 4. Endre ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme donor til alle barna. 5. Vurdere grensen for antall barn per donor. 6. Inseminasjon (assistert overføring av sæd) skal ikke regnes inn i det statlige tilbudet om tre forsøk med assistert befruktning. 7. Opprettholde ikke-anonym sæddonasjon, og innføre en plikt for foreldre til å informere barnet dersom det er unnfanget gjennom assistert befruktning, for å ivareta barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav. 8. Formålet med genetiske undersøkelser skal avgjøre om den skal defineres som prediktiv eller diagnostisk. Noen diagnostiserende undersøkelser reguleres i dag svært strengt. 9. Forenkle reglene for bioteknologisk forskning. 10. Forenkle og rydde opp i reglene om genterapi. 11. Vaksiner som brukes innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, skal unntas fra reguleringen av genterapi i bioteknologiloven. 12. Sette ned aldersgrensen for når barnet har rett på å få vite sæddonors identitet fra 18 år til 15 år. 13. Presisere at det er straffbart å teste andre, unntatt privatpersoner som gjør dette på vegne av og etter samtykke fra den opplysningene gjelder. 14. Oppheve vilkåret om at genterapi bare kan brukes til behandling av sykdommer som anses alvorlige. 15. Klarlegge regelverket om bruk av lagrede befruktede egg sammen med ny partner. Det forutsettes at egget er befruktet med donorsæd. 16. Kravet til genetisk veiledning ved prediktive genetiske undersøkelser bør justeres slik at det kreves tilpasset genetisk veiledning. I dag kreves veiledning før, under og etter testen. Kravet til veiledning bør kunne tilpasses behovet i det enkelte tilfelle. 17. Dagens krav om godkjenning av sykdommer som friske mennesker kan gentestes for oppheves, da det er tilstrekkelig at virksomhetene som skal bruke testene, må godkjennes. 18. Klargjøre at loven bare gjelder for prosjekter der deltagerne får helsehjelp eller skal få individuell tilbakemelding om resultatene av prediktive genetiske undersøkelser. 19. Videreføre vilkåret om skriftlig samtykke og at genterapi på barn under 16 år ikke kan gjøres uten skriftlig samtykke fra barnets foreldre eller andre med foreldreansvar. 20. Innføre krav om politiattest og barneomsorgsattest for å godkjennes for assistert befruktning. 21. Dersom det er forhold ved søker av assistert befruktning som gjør at legen er i tvil om søkerparets omsorgsevne, skal legen kunne innhente råd fra en annen instans. 22. Behandlende lege skal få innsyn i relevant taushetsbelagt informasjon om par som søker assistert befruktning. 23. Gi sentrale føringer i forskrift eller nasjonale retningslinjer for vurdering av egnethet hos par som søker assistert befruktning. Vis mer vg-expand-down

En av de største endringene, den forholdsvis ferske flertallsregjeringen har kommet til enighet om, er å åpne opp for å fjerne den nedre aldersgrensen for bruk av prøverør. Det samme gjelder muligheten til å hente ut egg.

Det betyr i teorien at kvinner som er myndige har rett til hjelp på statens regning.

– Vi har besluttet at unge kvinner som er rammet av alvorlig sykdom som kan gi skade på eggene får ta de ut finansiert av det offentlige, så lenge de er myndige. Denne endringen er alt iverksatt, sier Gundersen.

Samtidig skal også lagringstiden for eggene, som til nå har vært satt til fem år, utvides.

FAKTA OM ASSISTERT BEFRUKTNING * Assistert befruktning inkluderer ulike metoder for å befrukte egg ved ufrivillig barnløshet. * Mest vanlig er In vitro fertilisering (IVF), såkalt prøverørsmetode, som innebærer at egg hentes ut fra kvinnens eggstokker og befruktes av mannens sæd i en glasskål, for så å føres opp i kvinnens livmor der egget fester seg og utvikles videre som ved en naturlig befruktning. * Den britiske forskeren Robert Edwards fikk Nobelprisen i medisin i 2010 for å ha utviklet metoden. * Teamet til Edwards prøvde fra 1968 til de lyktes i 10. november 1977. * Verdens første «prøverørsbarn», britiske Louise Brown, var en sensasjon da hun kom til verden i Oldham i England 25. juli 1978 * Det første barnet unnfanget ved assistert befruktning i Norge, ble født i 1984. * Metoden var svært omstridt, også i Norge. * På verdensbasis er det til nå født over 6,5 millioner prøverørsbarn, i Norge er tallet over 40.000. * I Norge tilbys ulike former for assistert befruktning til heterofile eller lesbiske par, men ikke til enslige. Forbud mot surrogati utelukker også at homofile par kan få hjelp til å få egne barn. * Sæddonasjon er tillatt, men sæddonor kan ikke være anonym. * Eggdonasjon er tillatt i de fleste europeiske land, men ikke i Norge. I mange år er det blitt lovet at loven skal revideres. * Bioteknologirådet gikk i 2012 inn for å tillate eggdonasjon. (Kilder: Helsedirektoratet, Bioteknologirådet og snl.no) Vis mer vg-expand-down

– Når den utvides så vil de samme unge kvinnene få bedre tid til å planlegge familielivet, og familiedrømmen kan leve videre, sier Gundersen.

For å avgjøre hvor lenge det er mulig å lagre eggene må imidlertid politikerne rådføre seg med fagkyndige.

Reglene for eldre kvinner strammes inn

For kvinner i det øvre alderssjiktet skal imidlertid reglene strammes inn. I dag er det ikke aldersbestemt hvor lenge en kvinne kan få hjelp til å bli gravid, men i den nye loven skal dette reguleres til fylte 45 år.

– Fagmiljøet har etterlyst en øvre aldersgrense slik at fertilitetsklinikkene ikke skal konkurrere om hvem som er mest liberale med tanke på å gi assistert befruktning, sier Gundersen.

FORNØYDE: – Dette er alt annet enn stillstand, sier regjeringskollegaene som nå har kommet til enighet om en ny bioteknologilov. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi vil jo ikke at teknologien skal presse kvinner til å utsette det å få barn lenger enn den biologiske klokken tillater, og per definisjon så er fertilitetsgrensen i Norge 45 år. Etter dette er sjansen for å bli gravid naturlig svært, svært liten, legger hun til.

Politikere understreker at det blir opp til legene å vurdere hvert enkelt tilfelle, men at de nå har en øvre grense å forholde seg til.

Vil forenkle reglene for genterapi

Muligheten for å hjelp til inseminasjon (assistert overføring av sæd) skal også fjernes fra å være inkludert i tilbudet om tre forsøk med assistert befruktning dekket av staten. I teorien kan man nå gjennomføre så mange inseminasjon-forsøk man vil, uten at det går på bekostning av eventuelle fremtidige prøverørsforsøk.

Regjeringen vil også forenkle og rydde opp i reglene for genterapi.

– I dag er det ganske omfattende regler for det. Blant annet krav om at det skal være alvorlig sykdom. Det hindrer mange av sykdommene som ikke anses for å være alvorlige, som du lever med men ikke dør av, fra å bli behandlet. Men der kan det være muligheter, sier Stensland.

Vaksinasjonsprogrammet vil også bli fjernet fra å reguleres under genterapi i den nye loven. Dette med unntak av kreftvaksiner, som fortsatt vil bli ansett som genterapi.

– Innenfor vaksinasjonsprogrammet tar vi vekk at dette behandles som genterapi, selv om vaksinene er utviklet gjennom genetisk metode. Dette vil gjøre det enklere å få tilgang på nye vaksiner i vaksinasjonsprogrammet, forklarer Stensland.

Setter ned aldersgrensen for å oppgi donor

Partiene har også blitt enige om å endre grensen for antall barn per sæddonor slik at det blir enklere for familier som ønsker det å få flere barn med samme genetiske opphav.

I tillegg vil partiene sette ned aldersgrensen for når barn som har kommet til verden ved hjelp av donor har rett til å vite donorens identitet. Aldersgrensen senkes fra 18 år til 15 år.

– Dette er en gammel Venstre-sak og det er klart at barn som er 15 år burde ha rett til å vite, sier Grimstad.

Politikerne understreker at punktene i forslaget til lovendring er et utgangspunkt og at det skal til høring. Forskningsmiljøet skal også tas med på råd.

– Men det er flertall for denne endringen i Stortinget i dag. Alt vi foreslår her er ting vi ønsker, sier Grimstad.