Kilder til VG: Ett eller flere kameraer ute av funksjon under helgens Wara-angrep

Da bilen til justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) ble satt i brann sist helg, var det «teknisk svikt» med overvåkningen av eiendommen, ifølge Waras samboer.

Angrepet mot Waras eiendom skjedde natt til søndag, og er det femte i rekken av kjente angrep mot justisministeren på tre måneder.

TIdligere denne uken meldte NRK at kameraer i området skal ha fanget opp åpne flammer.

VG har ikke selv fått bekreftet dette, men ifølge VGs kilder skal altså ett eller flere av kameraene på Waras eiendom ha vært ute av funksjon da angrepet skjedde.

På sin åpne Facebook-side skriver Waras samboer, Laila Anita Bertheussen onsdag at det har vært en «teknisk svikt» knyttet til overvåkningen.

TAGGING: Gjerningspersoner har tagget på husveggen til justisministeren. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

«Mangelfull teknisk kontroll»

«Vi har bra vakthold men det har vært teknisk svikt», skriver hun i en kommentar på Facebook.

Bertheussen understreker i en annen kommentar at overvåkningen av parets bolig ikke har vært mangelfull:

«Det er ikke mangelfull overvåkning her, bare mangelfull teknisk kontroll på tingene».

Justisminister Wara ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

– Detaljer om min sikkerhet kan jeg ikke - og vil jeg ikke - kommentere. Disse spørsmålene må rettes til politiet, skriver Wara i en e-post, via sin rådgiver, til VG.

Bertheussen har ikke svart på VGs henvendelser onsdag kveld.

Flere angrep

Søndagens påtenning av Waras bil er det siste i en rekke angrep mot Norges justisminister, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siden desember drevet en intens klappjakt på hvem som kan stå bak.

Wara har også mottatt trusselbrev, fått søppelkasse påtent, bilen hans har vært forsøkt påtent ved en annen anledning og i desember ble det tegnet hakekors og skrevet «rasisit» på hus og bil.

Oslopolitiet, som har ansvaret for overvåkningen og sikkerheten av Waras bolig og familien hans, vil ikke kommentere opplysningene om at et eller flere kamera var avskrudd, og om årsaken var teknisk svikt.

– Vaktholdet opprettholdes inntil videre. Utover det ønsker vi ikke å kommentere hverken tekniske eller operative tiltak, sier visepolitimester Bjørn Vandvik.

Wara: Vil ikke gå i detaljer

Justisministeren møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget tirsdag ettermiddag. På spørsmål om kameraene står på hele tiden, svarte Wara:

– Kameraene er rundt huset, og de står på, og så er det hele tiden slik at detaljene rundt dette kan jeg ikke, og vil jeg ikke, kommentere. Det er mange sikkerhetstiltak, også andre enn det som er kjent og som er merket på husveggen, som du er pliktet til å gjøre. Jeg vil ikke gå inn på detaljene, gjentar han.