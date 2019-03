TILTALT: 38-åringen som er tiltalt hevder han innledet et intimt forhold til Marie-Louise Bendiktsen (59) og at det kan forklare DNA-beviset. Foto: Privat

Tiltalte om påstått intimt forhold med drapsoffer: – Vi kom hverandre nær

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Den tiltalte 38-åringen hevder at han hadde intim kontakt med Marie-Louise Bendiktsen (59) dagen før hun ble funnet drept.

Publisert: 13.03.19 13:59 Oppdatert: 13.03.19 14:17







Etter en nesten 20 år lang etterforskning av drapet på Marie-Louise Bendiktsen (59) fikk politiet et DNA-gjennombrudd:

les også Påtalemyndigheten: Slik ble 38-åringen avslørt som drapsmann

En ny analyse i 2017 ga fullt treff på den 38 år gamle mannen som i dag møtte Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Påtalemyndigheten mener at han som ung mann voldtok 59-åringen, før han knivstakk henne 13 ganger og tente på huset hennes i juli 1998.

Jobbet i hagen

38-åringen hevder seg uskyldig, og mener DNA-beviset kan forklares med at han hadde innledet et kortvarig frivillig intimt forhold med den da over 40 år eldre kvinnen.

Et stort spørsmål, som blir svært sentralt under rettssaken, er dermed om forklaringen hans om forholdet er troverdig.

DREPT: Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept i brannruinene i sitt eget hus 15. juli 1998. Påtalemyndigheten mener han ble drept av 38-åringen som i dag møtte i retten. Foto: Politiet

Mannen var inne til avhør som vitne i 1998. Etter å ha blitt pågrepet på Gardermoen i fjor sommer, opplyste han om det påståtte forholdet. Det var da helt ny informasjon for politiet.

les også De løse trådene i Sjøvegan-drapet: Hårstrå-funn, fantomtegninger og Tyskland-spor

Srilankeren, som kom til Norge i 1997, forklarer at han våren og sommeren 1998 bodde i samme nabolag som Bendiktsen. Han forteller at 59-åringen en dag stoppet ham utenfor huset hennes.

– Hun spurte om jeg kunne ta med noen av mine venner og hjelpe henne med å rydde litt i hagen hennes, sier 38-åringen i sin frie forklaring.

HER BLE HUN FUNNET: Marie-Louise Bendiktsen (59) ble funnet død på soverommet i sitt eget hus. I dag ble denne tegningen lagt frem i retten. Foto: Terje Mortensen

– Vi kom hverandre nær

Han hevder at det intime forholdet dem imellom ble innledet etter at han og vennene var ferdig med jobben i Bendiktsens hage.

– Jeg fikk tettere kontakt med henne. Vi kom hverandre nær. På det tidspunktet var jeg ikke veldig god i norsk, men hun kunne engelsk. Vi kommuniserte på blandet språk. Hun hadde hatt kontakt med utlendinger tidligere, så hun var i stand til å forstå meg, sier srilankeren via tolk.

FORSVARERE: Alexander Greaker og Daniel Storrvik forsvarer 38-åringen. Foto: Terje Mortensen

Tiltalte hevder at de hadde «kroppslig kontakt» dagen før hun ble drept og at det kan forklare DNA-beviset.

De etterlatte var tydelig berørt under forklaringen. De har tidligere uttalt at tiltaltes forklaring om forholdet er hinsides enhver fornuft.

– Vanskelig å fortelle om

Under den lengre forklaringen forteller han at det hele var vanskelig å forholde seg til. Han synes det er vanskelig å snakke om forholdet i dag.

Han spurte også dommeren om han skulle gå i detalj på hva som skjedde.

les også 38 år gammel mann tiltalt for drapet på Marie-Louise Bendiktsen

– Jeg skjønner at det er vanskelig. Spesielt i denne settingen her, men det er vi nødt til, sier tingrettsdommeren.

– Jeg kan forklare, men det er ikke noe hyggelig å høre. Det er jo folks sine egne hemmeligheter. Det er ingen som vil fortelle om kroppslige forhold til andre, sier 38-åringen.

AKTOR: Torstein Lindquister er aktor i saken. Foto: Terje Mortensen

Fortalte ikke i 1998

I vitneavhør i 1998 fortalte ikke mannen om det intime forholdet, selv om han skal ha hørt at offeret var blitt voldtatt.

– Hvis jeg hadde fortalt at jeg hadde vært der, måtte jeg fortelle om det intime forholdet. Politiet snakket om voldtekt, og jeg hadde jo ikke noe med det å gjøre, sier mannen.

– Hvis jeg hadde fortalt det allerede den gangen hadde jeg ikke sittet her i dag. Jeg tenkte den gangen at hvis jeg hadde fortalt, så ville det tamilske samfunnet ha utstøtt meg. Det forholdet jeg og henne hadde, var et veldig kort forhold, sier han.