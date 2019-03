KRITISERER SIKTELSE: PEN-styreleder William Nygaard. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

William Nygaard om teater-siktelsene: – Et alvorlig angrep på ytringsfriheten

William Nygaard, styreleder i PEN og tidligere Aschehoug-sjef, kritiserer siktelsen mot kunstnerne bak «Ways of seeing», der en film av justisminister Tor Mikkel Waras hus blir vist.

I et Facebook-innlegg uttaler William Nygaard seg om siktelsen mot kunstnerne Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban og teatersjef ved Black Box Anne-Cecilie Sibue.

Dagen før samboeren til Tor Mikkel Wara (Frp) ble siktet for å ha fingert angrepet mot sin egen og justisministerens bolig, siktet Oslo-politiet dem for å ha krenket privatlivets fred.

– Dette er bekymringsfullt av to grunner. For det første ble anmeldelsen for slik krenkelse undersøkt og henlagt sist høst. Så tas saken opp på ny uten at det har kommet nye momenter til. Det virker som om hensikten er å bruke en siktelse som utgangspunkt for en ransakelse hos de siktede, skriver Nygaard.

Til VG utdyper han kritikken:

– Det å gå til en siktelse av en teatersjef og kunstnere er historisk sett oppsiktsvekkende. Det har knapt nok skjedd i ytringsfrihetens historie i det demokratiske Norge, sier Nygaard.

– Å såre er ikke å krenke

Nygaard kritiserer også politiets forståelse for kunstfeltet.

– Det som forbløffer meg er at selve prosedyren ikke er kvalitetssikret. Politiet kan rett og slett ha manglet kompetanse om hvor sensitivt dette feltet er, sier han.

I oppsetningen «Ways of seeing» viste kunstnerne frem videoopptak av Wara og Bertheussens hjem på Røa i Oslo for publikum. Opptakene var gjort uten tillatelse fra Wara eller Bertheussen.

Det var Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, som 18. desember i fjor anmeldte Black Box-teateret og kunstnerne bak oppsetningen, Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban, for krenkelse av privatlivets fred.

– Det å såre er ikke synonymt med å krenke. Det er en viktig distinksjon, sier Nygaard.

RANSAKET: Laila Anita Bertheussen, samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), ble i torsdag pågrepet i deres hjem. Siktelsen gjelder bilbrannen utenfor deres hus natt til søndag 10. mars. PST mistenker at siktede selv har tent på brannen. Foto: Helge Mikalsen

– Ikke en rettsstat verdig

Norsk PEN er bekymret for at dette kan begrense kunstneres ytringsfrihet, skriver Nygaard i Facebook-innlegget:

– For det andre er det et alvorlig angrep på ytringsfriheten å sikte en teatersjef og skuespillere for å krenke privatlivets fred for å ha satt opp et stykke med et samfunnskritisk politisk innhold. En slik siktelse og eventuell ransakelse vil ha dramatisk chilling effect, henimot en freezing effekt, og dermed kunne skremme forfattere, regissører, kunstnere og andre brukere av det frie ord til å begrense sin virksomhet.

Nygaard skriver videre at Norsk PEN er glade for at Oslo tingrett avviste begjæringen om ransaking og at de ber statsadvokaten trekke anken til Borgarting lagmannsrett og henlegge saken som intet straffbart forhold.

– Siktelser rettet mot teatermedarbeidere for å bruke ytringsfriheten er ikke en rettsstat verdig. Det bør kunne forventes at statsadvokaten kvalitetssikrer politiets saksbehandling i en så prinsipiell sak om ytringsfrihet, avslutter Nygaard.