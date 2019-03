KNIVDREPT: Den 54 år gamle mannen ble funnet død i boligen sin på Hellerud i Oslo. Her henter byråvakten drapsofferet. Foto: Tore Kristiansen

Dømt til 17 års fengsel for knivdrap på Hellerud

Den 42 år gamle tyrkiske mannen som knivdrepte en 54-åring på Hellerud i 2017 er dømt til 17 års fengsel.

Det står det i den ferske dommen VG har fått tilgang til.

Han dømmes også til å betale tilbake 350.00 kroner han stjal fra drapsofferet til staten samt 400.000 kroner i oppreisning til offerets to barn, heter det i dommen.

Knivstakk offeret to ganger

Drapet av den 54 år gamle mannen skjedde i en leilighet i Hellerudgrenda i Oslo på formiddagen 15. juni 2017.

Ifølge tiltalen knivstakk 42-åringen mannen i ryggen to ganger.

Stikkskadene var så alvorlige at mannen døde av forblødning etter kort tid. Drapsdømte var også tiltalt for å ha stjålet 350.000 kroner fra den drepte.

Han nektet skyld i alle tiltalepunktene under rettssaken som ble avsluttet i februar i år. Forsvareren hans ba om full frifinnelse.

Kaotisk åsted

Den drepte var opprinnelig tyrkisk, men var norsk statsborger. Under rettssaken ble det vist bilder tatt av politiet fra den dreptes bolig.

Bildene viste et kaotisk åsted hvor gjenstander og planter lå strødd utover gulvet.

– Hele huset bar preg av å ha blitt endevendt, og det var vaskemidler og jord som var helt ut over liket og stuen, sa aktor Jens Johannes Andenæs i retten.

– Det er ingen tvil om at handlingen som er begått er et forsettlig drap, og at han bør straffes for det.

Påtalemyndigheten er fornøyd med dommen.

- Vi er fornøyde med at retten er enig i vår vurdering av bevisene og utmåling av straff, sier konstituert statsadvokat Jens Johannes Andenæs til VG.

Den drapsdømte sitter for øyeblikket varetekstfengslet i Oslo.

I RETTEN: Aktor Jens Johannes Andenæs (t.v.) og forsvarer til den tiltalte 42-åringen, Øystein Storrvik (t.h) er her avbildet i Oslo tingrett i forbindelse med behandlingen av drapssaken i februar. Foto: MATTIS SANDBLAD