Derfor koster navnebyttet til Vy 280 millioner kroner

NSB skal kjøre TV- og kinoreklamer for å promotere det nye Vy-navnet. 90 av de 280 millionene skal gå til lanseringskampanjer.

Det viser dokumenter som VG har fått innsyn i.

NSB vil bytte navn til VY. Allerede i fjor sommer fikk Samferdselsdepartementet vite hva NSBs navnebytte ville koste: 220 til 280 millioner kroner.

I september i fjor fikk de vite hvorfor.

Over 100 millioner kroner på nye farger

Først til det NSB mener vil koste mest. Når de nå vil bytte navn til Vy, vil de også ha et helt nytt «visuelt uttrykk». Det betyr ny logo, ny nettside og nye farger på busser og tog.

De vil i tillegg bruke 18 millioner kroner på nye uniformer til de NSB-ansatte – og har fått spesialdesignet ulike uniformer til kvinner og menn.

NSB anslår i et notat til departementet at denne reprofileringen vil koste 125 til 165 millioner kroner. Det er altså til «reprofilering av både fysiske kontaktflater som tog, busser, uniformer og skilt, og digitale kontaktflater».

arrow-right expand-left NYTT DESIGN: Slik skal de nye bussene se ut. Uansett om de skulle bytte navn eller ikke, ønsket NSB likevel å lakkere om alle togene og bussene for over 100 millioner kroner.

Vil bruke opptil 90 millioner på reklame

Presentasjoner som VG har fått innsyn i, viser at NSB planlegger TV- og kinoreklamer utover våren 2019 for å promotere det nye navnet. De vil også sette opp utendørsplakater «for å bygge kjennskap og kunnskap om merkevaren».

NSB anslår at de skal bruke 65 til 90 millioner på «utvikling og plassering av eksterne lanseringskampanjer».

Dersom de hadde beholdt det gamle navnet, anslår NSB at de hadde spart 30 til 45 millioner kroner av dette, fordi de ikke hadde trengt å bygge kjennskap til det nye navnet.

Totalt, hvis de ikke hadde leid inn Snøhetta for å lage nytt navn og ny logo, kunne NSB spart 50 millioner kroner, anslår de selv.

Prislappen for intern lansering og kommunikasjon kommer i tillegg på 10 til 15 millioner, ifølge NSB.

Toppselskap fikk navnejobben

NSB opplyser videre til VG at de betalte 4,7 millioner kroner til Snøhetta «for hele designsystemet». Det var Snøhetta som kom opp med navnet Vy, som Språkrådet har protestert så sterkt imot i etterkant. De har også designet logoen og laget en ny «visuell identitet» for NSB.

– Vi var forberedt på at det ville bli en storm, sier Henrik Haugan, som er seniordesigner i Snøhetta til E24.

NSB oppgir til VG at de også betalte Zacco 920.000 for «varemerkebeskyttelse m.m.». E24 har tidligere påpekt at navnet Vy allerede var tatt av Buchardt-familiens milliardprosjekt for bygging av hytter og leiligheter i Hemsedal. NSB fikk imidlertid inngått en avtale med familien, for å få dem til å gi opp navnet.

NSB anslår totalt bruk av 8 til 10 millioner på utvikling av navn, visuell identitet og merkevarekonsept.

Arbeiderpartiet har kalt navnebyttet for galskap.

Må konkurrere med andre selskaper

– Jeg synes uansett ikke det kan rettferdiggjøres at et selskap skal bruke så mye penger på å bytte navn og omprofilere seg, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, til VG.

Etter regjeringens jernbaneform må NSB nå konkurrere med selskaper som britiske Go Ahead for å få kjøre tog i Norge. De tapte i fjor kampen om Sørlandsbanen.

NSB oppgir at de må bytte navn for å være konkurransedyktige. Regjeringens mål med jernbanereformen er å få mer jernbane for pengene.

– NSB har nå ikke lenger noen privilegier og er likestilt med alle andre togselskaper i verden. Høyre, Venstre, KrF og Frp har vingeklippet NSB, så jeg skjønner jo at de må ta utgangspunkt i den situasjonen de er i. Hovedkritikken min går mot regjeringen, som har stelt i stand dette, sier Myrli.