BEHANDLES HER: Mannen som fikk forbrenningsskader fredag behandles ved Kalnes sykehus i Østfold. Foto: Helge Mikalsen, VG

Dusjulykken i Fredrikstad: - Skåldesperren var ikke aktivert

Mannen som ble kraftig forbrent under dusjing ved en avlastningsbolig i Fredrikstad fredag ligger fremdeles på sykehuset.

Publisert: 19.03.19 14:32







Nå opplyser kommunen at skoldesperren ikke var aktivert.

– Skåldesperre var ikke aktivert ved den aktuelle vaskeservanten, skriver kommunaldirektør Wenche Halvorsen i Fredrikstad kommune i en pressemelding tirsdag.

Fredag kveld ble en mann i 20-årene kraftig forbrent under dusjing ved en kommunal avlastningsbolig for barn og unge i Fredrikstad.

Mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, fikk andre- og tredjegrads forbrenning og omfattende skader nedentil, har kommunen tidligere opplyst.

Kommunen legger til at servanten hadde en tilkoblet dusjslange.

– Som et midlertidig tiltak er skåldesperren aktivert ved alle slike servanter ved våre avlastningsboliger. Hvorfor denne ikke var aktivert vil vi komme tilbake til når en hendelsesanalyse er klar, opplyser kommunen.

Kommunen har foretatt undersøkelser av servanten. Ifølge en rapport målte de temperaturen på tappestedet til 70 grader.

Mannen som ble alvorlig skadet er i 20-årene, og blir fremdeles behandlet på sykehuset. Han er nå på bedringens vei, opplyser kommunen.

Beklager

Den alvorlige hendelsen fant sted i en av kommunens fire avlastningsavdelinger for funksjonshemmede. Kommunen vil ikke si noe mer om hvilken bolig det dreier seg om.

Kommunen har selv meldt fra om hendelsen til Fylkesmannen.

– Vi avventer Fylkesmannens vurdering. Uavhengig av dette vil vi gjennomføre en hendelsesanalyse. I en slik analyse vil vi lete etter bakenforliggende årsaker på systemnivå, og foreslå tiltak som kan forhindre at lignende hendelser skjer igjen, opplyser kommunen.

De understreker at hendelsen vil bli grundig undersøkt og fulgt opp, for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

– Helse og velferd beklager på det sterkeste hendelser, skriver kommunen i pressemeldingen.

Tre ulykker på kort tid

Søndag 24. februar skjedde en lignende hendelse på en instutisjon i Færder kommune i Vestfold.

En mann i 50-årene ble badet i glovarmt vann og døde fire dager senere på Haukeland sykehus. Kommunen og en helsefagarbeider er siktet i saken, og Helsetilsynet har åpnet tilsyn.

27. februar fikk også en kvinne i 70-årene forbrenningsskader etter at hun ble dusjet i for varmt vann på et helse- og velferdssenter i Trondheim. Dette skjedde kun syv måneder etter at en utviklingshemmet kvinne ble kraftig forbrent etter å ha blitt badet på et bosenter i samme kommune.