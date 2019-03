FULL GJENNOMGANG: Kommunaldirektør Helge Garåsen varsler full gjennomgang på nytt, etter at to pasienter har blitt kraftig forbrent i Trondheim. Foto: Alley, Ned / Scanpix

Dement fikk forbrenningsskade etter å ha blitt dusjet i for varmt vann - sju måneder etter liknende hendelse

En kvinne i 70-årene fikk forbrenningsskader etter å ha blitt dusjet i for varmt vann på et helsesenter i Trondheim. Hendelsen skjedde sju måneder etter at en utviklingshemmet kvinne ble kraftig forbrent etter å ha blitt badet på et bosenter i samme kommune.

Det var da den sterkt demente kvinnen skulle dusjes onsdag at hun fikk andregrads forbrenning i hodet, ansiktet og på halsen. Kvinnen bor på et helse- og velferdssenter i Trondheim .

Lederen ved helsesenteret opplyser til VG at de foreløpig ikke har full oversikt over hva som skjedde.

– Veldig beklagelig

– Hun fikk for varmt vann på hodet, halsen og på kinnet. Vedkommende som dusjet henne var ikke klar over at vannet var for varmt. Skaden ble oppdaget først etterpå, da kvinnen lå i sengen og en sykepleier så at kvinnen var rød i ansiktet, sier lederen.

Sykepleieren kontaktet lege, men skaden ble ikke vurdert som så alvorlig at kvinnen ble sendt til sykehus. Hudavdelingen ved St. Olavs hospital har derimot gitt råd om behandling av forbrenningsskaden.

Forbrenningsskader Forbrenningsskader deles inn i tre kategorier: Førstegrads forbrenning: Skader hudoverflaten og gir smerte rødhet og noe hevelse.

Andregrads forbrenning: Skader hudoverflaten og laget under; lærhuden. Gir smerte, rødhet og blemmer.

Tredjegrads forbrenning: Skader ned i underhuden og ødelegger nerver, blodårer og ande elementer i huden. Kan være dødelig, fordi infeksjonsfaren er ekstremt høy. Kilde: Norsk Helseinformatikk Vis mer vg-expand-down

– Hendelsen er veldig beklagelig. Vi skal sjekke det tekniske anlegget mandag, og skjerper nå inn på våre rutiner. De som dusjer pasientene, må nå ha en hånd på vannet hele tiden, sier lederen.

Avvik med høy alvorlighetsgrad

VG har valgt å ikke omtale navnet på helse- og velferdssenteret, av hensyn til den skadde kvinnen.

Helsesenteret har meldt inn hendelsen til helse og velferdsetaten i Trondheim kommune som et avvik med høy alvorlighetsgrad.

RÅDHUS: Trondheim kommune iverksatte full gjennomgang av rutiner og teknisk anlegg etter en hendelse i 2018. Nå gjør de samme runde en gang til. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Søndag fikk en mann i 50 -årene store brannskader, da han ble badet i for varmt vann i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold.

Torsdag døde mannen av skadene.

Andre- og tredjegrads forbrenning

Hendelsen på helsesenteret i Trondheim denne uken, skjer under ett år etter at en utviklingshemmet kvinne fikk andre og tredjegrads forbrenning, da hun ble badet på Nardo bo- og aktivitetssenter i slutten av juli.

Den ansatte som badet kvinnen, anslo at beboeren satt i badet i rundt 30 sekunder, ifølge Adresseavisen. Hun fikk andre- og tredjegrads forbrenningsskader, og ble sendt til brannskadeavdelingen ved Haukeland sykehus, hvor hun fikk hudtransplantasjon.

Fylkeslegen åpnet tilsyn mot kommunen etter hendelsen.

Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim, Helge Garåsen, sier hendelsen på helsesenteret denne uken er veldig trist og beklagelig.

– Dessverre skjer dette igjen, sier Garåsen til VG.

– Har dere ikke lært noe etter hendelsen på Nardo?

– Det vi ser er at vi er raskere til å lukke avvik en før, og vi har færre alvorlige avviksmeldinger. Bevisstheten er større enn den var for et år siden, men dette er et evig arbeid, sier Garåsen.

Varsler ny gjennomgang i Trondheim

Han sier at Trondheim kommune nå vil gjenta samme prosedyre med sjekk av tekniske anlegg og å minne om prosedyrene for å bade pasienter, som de gjennomførte etter hendelsen på Nardo.

– Det ble ingen endringer etter hendelsen på Nardo, men vi minnet om prosedyrene for bading og dusjing. Det er en selvfølge at temperaturen på vannet skal sjekkes med hånden eller albuen, sier Garåsen.