MILLIARDÆR: Tom Hagen er Akershus’ nest rikeste person. Foto: Eivind Yggeseth / Eivind Yggeseth

Opplysninger til VG: Ektemannen skal ha funnet trusselbrev

INNENRIKS 2019-01-09T09:35:54Z

LØRENSKOG (VG) For ti uker siden skal eiendomsinvestoren Tom Hagen ha kommet hjem til tomt hus og et trusselbrev med krav om ni millioner euro.

Publisert: 09.01.19 10:35

Ifølge VGs opplysninger mener politiet at boligen er åstedet, og at den 68 år gamle kona hans, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen ble angrepet mens hun befant seg på badet, onsdag for ti uker siden.

Det skal ikke ha vært spor etter innbrudd i boligen, men det er funnet spor inne i huset, får VG opplyst.

Onsdag 31. oktober skal ektemannen Tom Hagen ha kommet hjem til tomt hus og en skriftlig beskjed . Der skal det på dårlig norsk ha vært fremsatt en krav på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero og en trussel om at kvinnen ville bli drept dersom politiet ble involvert.

Dette gjør at politiet frykter at de står overfor en kidnappingssak.

Det skal ikke ha kommet et eneste livstegn fra kvinnen siden hun ble borte, ifølge VGs opplysninger.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

Dette er Monero: * Monero ble lansert i 2014 som en tjeneste som kunne tilby transaksjoner over Internett som det ikke er mulig å spore. *Kryptovalutaen har en del likhetstrekk med mer kjente Bitcoin, men har som sin store «fordel» at brukerne har mulighet til å være helt anonyme. * Monero har iboende tiltak som skjuler hvilke summer som sendes og til hvem. Alle transaksjoner er krypterte og alle «coins», såkalte mynter som brukes, er i utgangspunktet skjult. I teorien er en Monero-transaksjon dermed umulig å spore.

Etterforsket i skjul

Truslene rundt Falkevik Hagens liv og helse har ført til at politiet drevet med en topphemmelig etterforskning i det skjulte og har lagt fullstendig lokk på saken – frem til nå.

Innerst i en blindvei med utsikt over det idylliske Langvannet på Fjellhamar har Anne-Elisabeth Hagen bodd siden 1980-tallet sammen med ektemannen Tom Hagen (68). Eiendomsinvestoren er en av Akershus' rikeste – god for rundt 1,7 milliarder kroner.

Tom Hagen har plass nummer 172 på finansbladet Kapitals liste over Norges 400 rikeste. Han står oppført med en formue på over 884 millioner kroner, og driver stort innen kjøp og salg av strøm, i tillegg til eiendomsutvikling.

31. oktober forsvant kona hans fra ekteparets enebolig. Nå, ti uker senere, har politiet sperret av tomten. Politiet har varslet en pressekonferanse klokken 11.

Følg VGTVs direktesending om saken her:

Eneboligen til ekteparet Hagen ligger langs en populær tursti og joggerute som slynger seg langs det lille vannet på Fjellhamar, midt mellom Lillestrøm og Oslo.

Likevel skal politiet etter det VG kjenner til hatt få spor etter gjerningspersonene. Det skal ikke ha vært videoovervåkning i og utenfor huset, men etter det VG får opplyst er det blitt gjort et omfattende arbeid med å hente inn materiale fra videoovervåkning i området rundt.

Fryktet kontraspaning

På grunn av kravet om at politiet ikke skulle involveres, og en overhengende frykt for at motparten drev kontraspaning, kunne ikke politiet gjennomføre viktige krimtekniske undersøkelser, som blant annet undersøkelser utendørs. De har imidlertid gjennomført grundige undersøkelser inne i huset i jakten på spor.

Frykten for at motparten fulgte med førte til at politiet tok en rekke forholdsregler – som å kjøre rundt med anonyme biler med falske skilter i arbeidet på åstedet.

Øst politidistrikt har innkalt til pressekonferanse om saken klokken 11.00 onsdag.