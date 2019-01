Aktor ber om 21 års forvaring for Kristiansand-kvinne tiltalt for to drap

2019-01-16

Aktor la ned påstand om 21 års forvaring for den 43 år gamle kvinnen i Kristiansand som er tiltalt for to drap med tolv års mellomrom.

Publisert: 16.01.19 14:31

I 2002 ble kvinnens far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

Rettssaken mot kvinne har gått i Kristiansand tingrett siden 12. november.

Så sent som forrige uke ble det besluttet å endre tiltalen mot kvinne fra forsettlig til overlagt drap.